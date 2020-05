Amami Adesso nuovo singolo di Giordana Angi: leggi il testo della canzone

Il testo di Amami adesso Giordana

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Tra cent’anni non ci ricorderemo

degli sbagli… di domani

tra cent’anni non ci ricorderemo

e allora… sorridi

[Pre-Ritornello]

Amami, amami, amami adesso

vieni, vieni, vieni vicino

che mi perdo nel tuo respiro

io mi perdo ed è un casino

ma è tutto ciò di cui bisogno

sei tutto ciò di cui ho bisogno

[Ritornello]

Amore tra cent’anni

noi avremo un corpo solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di Paradiso

e noi non ci ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo

immuni alla sorte

[Strofa 2]

Tra cent’anni non ci ricorderemo

della crisi, dei governi

delle cose da comprare

tra cent’anni ci ricorderemo

dell’amore che ci lega

della tua bocca che mi bacia

[Pre-Ritornello]

Amami, amami, amami adesso

vieni, vieni, vieni vicino

che mi perdo nel tuo respiro

io mi perdo ed è un casino

ma è tutto ciò di cui bisogno

sei tutto ciò di cui ho bisogno





[Ritornello] [2x]

Amore tra cent’anni

noi avremo un corpo solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di Paradiso

e noi non ci ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo

immuni alla sorte

[Ponte]

Amami, amami, amami adesso

vieni, vieni, vieni vicino

[Ritornello]

Amore tra cent’anni

noi avremo un corpo solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di Paradiso

e noi non ci ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo

immuni alla sorte

[Outro]

Amami, amami, amami adesso









Amami adesso Audio

Amami adesso di Giordana Angi: Cosa c’è da sapere

Rilasciato il 15 maggio 2020, Amami Adesso è un singolo di Giordana Angi, il primo scritto e pubblicato dopo l’esperienza alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificata al terzo posto con “Come mia madre”.

La gradevole canzone è stata scritta a quattro mani con la sorella minore Elisa, con la quale Giornada ha un meraviglioso rapporto. La produzione è invece opera di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Anche la Angi sarà protagonista all’edizione vip del talent show Amici denominato Amici Speciali, edizione benefica della trasmissione che sarà composta da quattro puntate, che vedranno sfidarsi sette cantanti e 5 ballerini. La prima puntata verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 proprio il giorno del rilascio di questo pezzo. Lo scopo di Amici Speciali è quello di raccogliere fondi per la Protezione Civile per sostenere l’emergenza Covid-19.