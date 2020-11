Ligabue & Elisa duettano in Volente o nolente: ascolta il singolo (Testo)

Il rocker Ligabue e la cantautrice Elisa Toffoli duettano sulle note di Volente o nolente, secondo anticipo di 7, nuovo lavoro di Luciano, negli scaffali dei negozi dal 4 dicembre 2020, a oltre un anno e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica Start.

Non deluderà di certo i fan dei due artisti questa canzone (il testo e il lyric video), scritta e composta da Liga, che insieme a Fabrizio Barbacci ha anche curato la produzione. Il brano arriva a oltre due mesi di distanza da La ragazza dei tuoi sogni.

Nel nuovo attesissimo disco del rocker di Correggio, saranno presenti altri 5 inediti, nello specifico Mi ci pulisco il cuore, Si dice che, Un minuto fa, Essere umano e Oggi ho perso le chiavi di casa.

Testo Volente o nolente Ligabue, Elisa

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Dipendesse da me

il telefono suonerebbe

solamente notizie belle

e bella compagnia

(Elisa)

Dipendesse da me

non saresti là fuori in giro

ma sapresti che cosa fare

e lo saprei anch’io





[Ritornello: Insieme, Liga*, *Elisa*]

Volente o nolente

*risponderò presente

volente o nolente

*non lasci indietro niente*

[Strofa 2: Elisa, Liga]

Dipendesse da me

capiremmo un po’ tutti tutto

ci sarebbe comunque campo

in questa galleria

dipendesse da me

qui sarebbe Natale sempre

e le luci non vengono spente

se non lo dico io, ah

[Ritornello: Insieme, *Elisa*, Liga*]

Volente o nolente

*risponderò presente*

volente o nolente

*rimani in testa sempre

volente o nolente

*non lasci indietro niente*





[Strofa 2: Liga, Elisa]

Dipendesse da me

non saresti da qualche parte

che non fosse la stessa parte

dove sono anch’io

[Ritornello: Insieme, Elisa]

Volente o nolente

risponderò presente

volente o nolente

c’è un orizzonte sempre

volente o nolente

non lasci indietro…. niente





Il video di Volente o nolente