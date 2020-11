Leggi il testo e ascolta “Voglio stare con te” di Fabrizio Moro

Un uomo innamorato mette da parte la dignità e torna dalla persona amata con la speranza che le due anime possano riconciliarsi e vivere per sempre insieme e felici. Ascolta e leggi il testo di questo coinvolgente pezzo.

E’ questo il concept di Voglio stare con te, uno dei due brani inediti racchiusi in Canzoni D’Amore Nascoste, album del cantautore romano Fabbrizio Moro, disponibile dal 20 novembre 2020.

Nel disco, il cui titolo parla da solo, sono racchiuse undici tracce: nove rivisitazioni di brani già esistenti e due nuove canzoni, vale a dire “Nun c’ho niente” e la bella traccia in oggetto, scritta a quattro mani con Andrea Febo.

Testo Voglio stare con te – Fabrizio Moro

[Strofa 1]

Mi sono chiesto come si può andare

nel posto in cui non ci si può arrivare

mi sono detto “si fa così”

ma ero cosciente di poter sbagliare

e ho ritrovato la felicità

con una bussola tarata male

ho nascosto la mia paura

per venirti poi a cercare





[Pre-Ritornello 1]

Come l’estate, come la neve

come una strada con gli ostacoli purché sia breve

come un sospiro nel costato è andato giù

questo dolore immaginario che mi lasci tu

come il pane, come il piacere

come il sapore del vino dentro al bicchiere

ho preso a schiaffi la mia dignità

semplicemente per tornare qui da te

[Ritornello 1]

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

[Strofa 2]

E ho tradito la mia libertà

per la paura di restare solo

ho fatto i conti con ogni errore

per sentirmi un uomo nuovo

[Pre-Ritornello 2]

Come l’estate come la neve

una ferita che si è chiusa ma resta lieve

ho rinnegato la mia ingenuità

semplicemente per tornare qui da te





[Ritornello 2]

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita e portarti in America!

voglio stare con te!

senza un filo di logica

e svegliarti ogni giorno però come fosse domenica

[Outro]

Lalalala

e svegliarti ogni giorno però come fosse domenica

lalala

e svegliarti ogni giorno però come fosse domenica!

lalala

e svegliarti ogni giorno però come fosse domenica