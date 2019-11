Ozuna, Dalex & Nicky Jam – Reggaetón En Paris: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Reggaetón En Paris è la tredicesima traccia dell’album Nibiru di Ozuna, con la collaborazione di Dalex e Nicky Jam. L’atteso terzo disco del cantante portoricano, è disponibile dal 29 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa scoppiettante canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Juan Diego Medina Vélez, Joshua Javier Mendez, Dímelo Flow & Henri Pierre Gustin, mentre la produzione è opera di High P & Dímelo Flow.

Reggaetón En Paris testo e traduzione

[Intro: Nicky Jam, Dalex, Ozuna]

N-I-C-K

Yey, Dalex

Uh, yeah

Ozuna

Yeah

[Verso 1: Dalex, (Ozuna)]

Bebiendo y bailando las pena’ se olvidan

Subiendo y bajando como una machina (Una machina)

Todo el mundo pide música latina (Latina-ah-ah)

Se baila en Europa, América y la China, eh (Woh-oh, oh-oh)

[Pre-Estribillo: Nicky Jam, Ozuna]

Pega’ito a la pare’, la pare’ (La pare’)

Y que se joda quien te ve, quien te ve

Y pega’ito a la pare’, la pare’ (A la pare’)

Yo sigo

[Coro: Dalex, Ozuna, NICKY JAM]

Bailando reggaeton en París (Woh-oh, oh-oh)

Bailando reggaeton en París

Yo sigo

Bailando reggaeton en París (Eeh, eeh, eh, eh)

Bailando reggaeton en París (Eeh, eeh, eh, eh; TRA, TRA, TRA)

Yo sigo

Bailando reggaeton en París

[Verso 1: Ozuna, Dalex]

Tú calienta’, quemando como a 109, ma’

¿Qué va’ a hacer? Dime a qué tú te atrévete

Tengo 300 mujere’ (Mujere’)

En París bailando reggaeton, bebé, es lo que lo mueve, mai’

Un arrebato de hachí’ (De hachí’)

Yo tengo la crema de la crema, no nací pa’ competir, ma’ (Nah)

Morenita, flaquita, peti’

Mezcla con Panamá, Puerto Rico, iraquí, di mamita

De ponerla’ a mover yo soy un diestro (Soy un diestro)

Pero paseando a to’ esto’ bobo’ yo estoy hecho un maestro

Mucho gusto, Ozuna, me presento

Si llego a la disco con piquete, sorry, es que no estoy atento

(Mala mía ma’)

[Puente: Ozuna]

‘Toy pegaíto’ a la pare’ con mi bebé (Con mi bebé)

En Barcelona, en Ibiza o en Madrid (En Madrid)

‘Toy pegaíto’ a la pare’ con mi bebé (Yeah, eh)

Pero sigo (Pero sigo)

[Coro: Dalex, Ozuna, NICKY JAM

Bailando reggaeton en París, eh (Woh-oh, oh-oh)

Bailando reggaeton en París

Yo sigo

Bailando reggaeton en París (Eeh, eeh, eh, eh)

Bailando reggaeton en París (Eeh, eeh, eh, eh; Tra, tra, tra)

Yo sigo

[Verso 2: Nicky Jam]

N-I-C-K

Sígueme bailando

Como si el mundo va a acabar, yo no vo’a parar

Yo sé que te está gustando

Lo que yo te traje, y no puedes disimular

A-na-na-eh, ah-eh

Yo sé que te gusta contra la pare’

Vamo’ a darle duro mami, actívate

En una esquina baby, disfrutándote, ieh-ieh

A-na-na-eh, ah-eh

Yo sé que te gusta contra la pared

Vamo’ a darle duro mami, actívate

En una esquina baby, disfrutándote, ieh-ieh

[Pre-Estribillo: Dalex, Ozuna]

Pega’ito a la pare’, la pare’ (La pare’)

Y que se joda quien te ve, quien te ve

Y pega’ito a la pare’, la pare’ (A la pare’)

Yo sigo





[Coro: Dalex, Ozuna, NICKY JAM]

Bailando reggaeton en París, eh (Woh-oh, oh-oh)

Bailando reggaeton en París

Yo sigo

Bailando reggaeton en París (Eeh, eeh, eh, eh)

Bailando reggaeton en París (Eeh, eeh, eh, eh; TRA, TRA, TRA)

Yo sigo

Bailando reggaeton en París

[Outro: Ozuna]

Woh-oh, oh-oh

Yeh-eh

Woh-oh, oh-oh

Ozuna (Jaja)

Dalex

Bailando reggaeton en París

Dímelo Nicky

Bailando reggaeton en París (Jeje)

Dímelo Flow





Bevendo e ballando si dimenticano i dispiaceri

Andando su e giù come una gru (Una gru)

Tutti chiedono musica latina (Latina-ah-ah)

Si balla in Europa, America e Cina, eh (Woh-oh, oh-oh)

Vicino al muro, al muro (al muro)

E che si fo**i chi ti vede, chi ti vede

E vicino al muro, al muro (al muro)

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi (Woh-oh, oh-oh)

Ballare il reggaeton a Parigi

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi (Eeh, eeh, eh, eh)

Ballare il reggaeton a Parigi (Eeh, eeh, eh, eh; Tra, tra, tra)

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi

Ti riscalda, bruciando come se avessi la febbre alta

Che vuoi fare? Dimmi, corri il rischio

Ho 300 donne (donne)

A Parigi che ballano il reggaeton, baby, è ciò che fa andare avanti

Un’esplosione di grammi (di grammi)

Ho il meglio del meglio, non sono nato per competere, baby (Nah)

Bruna, magrolina, minuta

Miscelata con Panama, Porto Rico, Iraq, di alla piccola

Di farlo muovere io sono esperto (sono esperto)

Ma camminando con tutti questi pagliacci, sono diventato un maestro.

Piacere di conoscerti, Ozuna, mi presento

Se arrivo in discoteca ubriaco, scusa, non sono attento

(Mia cattiva ragazza)





Sono vicino al muro con la mia piccola (Con la mia baby)

A Barcellona, ​​a Ibiza o a Madrid (A Madrid)

Sto incollato al muro con la mia piccola (Sì, uh)

Ma resto (ma continuo)

Ballare il reggaeton a Parigi (Woh-oh, oh-oh)

Ballare il reggaeton a Parigi

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi (Eeh, eeh, eh, eh)

Ballare il reggaeton a Parigi (Eeh, eeh, eh, eh; Tra, tra, tra)

Io continuo

N-I-C-K

Seguimi ballando

Come se il mondo stia per finire non mi fermerò

So che ti sta piacendo

Quello che ti ho portato e non puoi nasconderlo

A-na-na-eh, ah-eh

So che ti piace contro al muro

Diamoci dentro, bellezza, attivati

In un angolo baby, spassiamocela, ieh-ieh

A-na-na-eh, ah-eh

So che ti piace contro al muro

Diamoci dentro, bellezza, attivati

In un angolo baby, spassiamocela, ieh-ieh

Vicino al muro, al muro (al muro)

E che si fo**i chi ti vede, chi ti vede

E vicino al muro, al muro (al muro)

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi (Woh-oh, oh-oh)

Ballare il reggaeton a Parigi

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi (Eeh, eeh, eh, eh)

Ballare il reggaeton a Parigi (Eeh, eeh, eh, eh; Tra, tra, tra)

Io continuo

Ballare il reggaeton a Parigi

