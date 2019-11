RAF & D’ART – Samurai: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato martedì 26 novembre 2019 via Girotondo Srl / Sony Music, Samurai è un singolo collaborativo tra Raf e il giovane figlio nonché rapper D’Art, al secolo Samuele Riefoli, già anticipato dallo spot Ringo trasmesso nella seconda metà di novembre, qualche giorno dopo quello che vedeva protagonisti Max Pezzali e il rapper GionnyScandal.

Si presupponeva che il brano di Pezzali e del rapper Gionata Ruggieri, potesse divenire un futuro nuovo singolo dell’ex 883, un po’ meno forse per il brano utilizzato nella pubblicità che vedeva protagonisti padre e figlio e invece, eccolo a disposizione di tutti nella sua versione integrale, che da qualche giorno viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali. Il testo e l’audio della nuova contagiosa canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti.

Si tratta di un brano decisamente motivazionale e positivo, che racconta l’amore tra padre e figlio che, ispirati dalla nobile arte dei Samurai, unendo le forze cercano di raggiungere i propri obiettivi, con rispetto e passione. Veramente molto bello.

Samurai testo RAF & D’ART

[D’ART]

Ehi, Yah, ehi

Oggi non piove ma ho nuotato tutto il giorno

per avere quel che voglio

per avere qualche sogno

manca poco… ma tu invece manchi tanto

mi serve qualcuno accanto

che mi regga in piedi quando ne ho bisogno

perché ho voglio di spaccare e di lasciare il segno

ma tu non l’hai fatto mai, non l’hai fatto mai

no, non l’hai fatto mai, yah.





[D’ART]

Luna piena, ma stasera

resto sveglio ad allenarmi fono a mattina

fino all’ultimo saluto, ultima preghiera

vedo il suo sorriso finto fatto di cera

perché in fondo ciò che c’era, non c’era

ho il cuore di ghiaccio

e tengo stretto la katana

un samurai eternamente in viaggio.

[RAF (D’ART)]

Ovunque sei

c’è qualcosa che ci unisce e non ci lascia mai

vinceremo insieme ostacoli e distanze

veramente non sarai mai solo, mai

se soffia forte (yah, ya-yah)

apri le tue ali al vento perché non avrai

(forse non avrò, non avremo mai)

dalla vita solo facili risposte

siamo tutti samurai, lottiamo, lo sai, no?

(tutti samurai, siamo samurai) oh no.

[D’ART]

Io non so… più quello che voglio

questo mondo gira intorno al portafoglio

ma non valgono più niente questi fogli

vorrei solo realizzare tutti questi sogni

vorrei vivere con te su un’isola deserta

una di quelle che non è ancora stata scoperta

ma tu non verresti mai, non verresti mai

no, non verresti mai, yah

faccio cosa? Faccio stop

faccio play, ma tu chi sei?

Che cosa vuoi?

Di dove sei? Non ti conosco

oppure non ti riconosco più.





[RAF (D’ART)]

Ovunque sei

c’è qualcosa che ci unisce e non ci lascia mai

(non ci lascia mai, non ci lascia mai)

vinceremo insieme ostacoli e distanze

veramente non sarai mai solo mai

(non sarai da solo mai)

da solo mai

se soffia forte

apri le tue ali al vento perché non avrai (yah, yah)

dalla vita solo facili risposte

siamo tutti samurai, lottiamo, lo sai, no?

Se soffia forte

(io seguo il vento)

segui il vento che ti fa vibrare l’anima

se i ricordi sono immagini distorte

(tutti samurai, siamo samurai)

siamo tutti samurai lottiamo, lo sai, no?

Oh no.





