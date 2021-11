Shivers – significato, video, testo e traduzione del nuovo singolo di Ed Sheeran

La nuova canzone di Ed Sheeran ha fatto subito impazzire il mondo dei social e del web in generale. I fan del cantante dal faccino timido, hanno subito fatto sì che il nuovo singolo dell’artista, Shivers, diventasse un hit mondiale.

Difficile non ballare ascoltando le note leggere e frizzanti e a tratti piccanti di Shivers. Il nuovo brano di Ed Sheeran, orecchiabile e fresco, è una delle canzoni più ascoltate dai giovani di tutto il mondo. Oggi vi sveleremo il significato del testo e alcune curiosità.

Shivers, il nuovo successo di Ed Sheeran

Ed Sheeran con “Shivers”, il secondo singolo tratto dal nuovo album dell’artista, voleva dimostrare che le sue sono tutte valide canzoni e possibili hit.

E a quanto pare, ci è riuscito in pieno. Dopo “Bad Habits” e l’inedito “Visiting Hous” arriva Shiver che di certo non è da meno, né come significato né come sound.

La canzone è disponibile all’ascolto già dal 10 settembre 2021. L’album del polistrumentista inglese, invece, è uscito solo il 29 ottobre scorso.

Ed ha scritto questo pezzo dopo aver terminato il Divide Tour, come ha raccontato in una recente intervista. L’artista, in una fattoria affittata a Suffolk ha montato, insieme ai suoi collaboratori, uno studio per un paio di settimane. L’obiettivo era di cambiare contesti, creare nuove influenze e ispirazioni.

Il brano è stato partorito in soli 3 giorni. E’ una canzone che ha sentito subito diversa e distante dal suo modo d’essere ma l’ha resa subito sua riascoltandola più volte. Il testo infatti parla di un amore soprattutto tangibile, passionale, fatto di desiderio e rapporti fisici.



Shiver, testo e traduzione

Se trovate orecchiabile il motivetto, sicuramente vi colpirà anche il testo e il suo significato.



Ecco la traduzione della nuova hit del cantautore britannico.

Brividi

Ho preso una freccia nel cuore

Non ho mai baciato una bocca che avesse il tuo sapore

Fragole e qualcosa in più

Ooh, sì, lo voglio tutto

Rossetto sulla mia chitarra, ooh

Riempi i motori, possiamo andare molto lontano

Andare a ballare sotto le stelle

Ooh, sì, lo voglio tutto

Ooh, mi hai fatto sentire come se

Voglio essere quel ragazzo

Voglio baciare i tuoi occhi

Voglio bere quel sorriso

Voglio sentirmi come sono

Come se la mia anima andasse a fuoco

Voglio stare sveglio tutto il giorno e tutta la notte, mm

Sì, mi fai cantare come

Ooh, adoro quando fai così

E quando sei vicino, dammi questi brividi

Oh, tesoro, vuoi ballare finché la luce del sole non crepa

E quando dicono che la festa è finita allora la riportiamo indietro

E noi diciamo, ooh, mi piace quando fai così

E quando sei vicino, dammi i brividi

Oh, baby, vuoi ballare finché la luce del sole non crepa

E quando dicono che la festa è finita allora la riportiamo indietro

In macchina, sul sedile posteriore al buio della luna

Avvolgimi tra le tue gambe e le tue braccia

Non ne ho mai abbastanza

Sai che potresti farmi a pezzi

Rimettimi insieme e prendi il mio cuore

Non ho mai pensato che avrei potuto amare così tanto

Non ne ho mai abbastanza

Ooh, mi hai fatto sentire come se

Voglio essere quel ragazzo

Voglio baciare i tuoi occhi

Voglio bere quel sorriso

Voglio sentirmi come sono

Come se la mia anima andasse a fuoco

Voglio stare sveglio tutto il giorno e tutta la notte

Sì, mi fai cantare come

Ooh, adoro quando fai così

E quando sei vicino, dammi i brividi

Oh, tesoro, vuoi ballare finché la luce del sole non crepa

E quando dicono che la festa è finita allora la riportiamo indietro

E noi diciamo, ooh, mi piace quando fai così

E quando sei vicino, dammi i brividi

Oh, baby, vuoi ballare finché la luce del sole non crepa

E quando dicono che la festa è finita allora la riportiamo indietro

Tesoro, sei così sexy che mi fai tremare

Con il fuoco che hai, questa cosa è iniziata

Non voglio che si fermi, mi fai tremare, oh, oh

Tesoro, sei così sexy che mi fai tremare

Con il fuoco che hai, questa cosa è iniziata

Non voglio che si fermi, lo sai che mi fai tremare

Sì, mi hai fatto cantare

Ooh, adoro quando fai così

E quando sei vicino, dammi i brividi

Oh, tesoro, vuoi ballare finché la luce del sole non crepa

E quando dicono che la festa è finita allora la riportiamo indietro

E noi diciamo, ooh, mi piace quando fai così

E quando sei vicino, dammi i brividi

Oh, baby, vuoi ballare finché la luce del sole non crepa

E quando dicono che la festa è finita allora lo riportiamo indietro