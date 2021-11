Smokin Out The Window, Bruno Mars e Anderson Paak – testo, traduzione

Smokin’ Out The Window è il nuovo successo di Bruno Mars e Anderson Paak. I due hanno collaborato ad un album destinato a stare a lungo nelle classifiche mondiali. Gli artisti hanno fuso musica attuale ad una voce d’altri tempi che fa sognare nelle magiche canzoni che costellano l’album già record di vendite.

Un ritmo calmo ma che spinge almeno ad una lenta ballade col partner. Smokin’ Out The Window immerge nelle atmosfere di un vecchio show, in uno dei quei programmi dove ciò che era importante era sorridere e ballare per staccare la mente dai pensieri negativi. Bruno Mars e Anderson Paak stupiscono ancora una volta.

LEGGI ANCHE –> Ed Sheeran, Chris Stapleton Bruno Mars BLOW: lyric video, testo e traduzione della nuova canzone

Bruno Mars e Anderson Paak: tornano sulle scene con Smokin’ Out The Window

Un successo inarrestabile quello di Bruno Mars e Anderson. Paak. La loro collaborazione si è dimostrata vincente negli ultimi mesi. Questa volta a lasciare di stucco i rispettivi fan, è Smokin’ Out The Window, immerso come sempre in un’atmosfera d’altri tempi.

Silk Sonic ha avuto un bel po’ di streaming ma Smokn’ Out the Window la supera altamente.

La calda voce di Bruno si completa con quella più aspra e pungente di Anderson che riesce a dare il suo tocco ad ogni traccia.

Anche il video della canzone mostra un pezzo di passato con una spruzzatina di presente.



Tipico dello stile di Bruno Mars è il richiamo al passato ma con Anderson il sound diventa sicuramente più frizzante.

LEGGI ANCHE –> Leave The Door Open è il primo singolo dei Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson .Paak): video, testo e traduzione della canzone inedita

Smokin’ Out The Window: testo e traduzione

Siete curiosi di capire qual è il significato reale di questa magica canzone firmata dal duo? Ecco per voi il testo e la traduzione offerta dal web.

Smokin’ Out The Window

Wait a minute, this love started out so timid and so sweet

But now she got me smokin’ out the window

Must’ve spent thirty five, forty five thousand up in Tiffany’s (Oh, no)

Got her badass kids runnin’ ‘round my whole crib

Like it’s Chuck E. Cheese (Woah)

Put me in a jam with her ex-man in the UFC

Can’t believe it (Can’t believe it)

I’m in disbelief

This bitch got me payin’ her rent, payin’ for trips

Diamonds on her neck, diamonds on her wrist

And here I am all alone (All alone)

I’m so cold, I’m so cold

You got me out here

Smokin’ out the window (Smokin’ out the window)

Singin’ “How could she do this to me?”

(How could she do this to me?)

I thought that girl belonged to only me

But I was wrong

‘Cause she belong to everybody, everybody

Just the other night she was grippin’ on me tight

Screamin’ “Hercules” (Hercules, Hercules)

Got me in the club lookin’ for a new love

Someone help me please (Help me please, help me please)

Baby, why you doin’ this? Why you doin’ this to me, girl?

Not to be dramatic, but I wanna die

This bitch got me payin’ her rent, payin’ for trips

Diamonds on her neck, diamonds on her wrist

And here I am all alone (All alone)

I’m so cold, I’m so cold

You got me out here

Smokin’ out the window (Smokin’ out the window of the Benzo, the Benzo)

Singin’ “How could she do this to me?” (How?)

(How could you do this to me?)

I thought that girl belonged to only me (One things fasho, one things fasho)

But I was wrong (I was wrong)

‘Cause she belong to everybody, everybody (She belong to)

Yeah, she belong to everybody

That girl there, she belong to everybody

(Oh, no)

Look here baby

I hope you found whatever it is that you need

But I also hope that your triflin’ ass is walkin’ ‘round bare foot in these streets

Look out

Girl, it breaks my heart that you ain’t right here with me

Now I gotta give you back (Gotta give you back)

To the city, oh, you got me

Smokin’ out the window

Singin’ “How could she do this to me?” (How could you?)

(How could you do this, baby?)

I thought that girl belonged to only me

But I was wrong (I was wrong)

‘Cause she belong to everybody, everybody (She belong)

Yeah, she belong to everybody

She belong to everybody

Ooh

La traduzione:

Fumando fuori dalla finestra

Aspetta un minuto, questo amore è iniziato così timido e così dolce

Ma ora mi ha fatto fumare fuori dalla finestra

Devo aver speso trentacinque, quarantacinquemila da Tiffany (Oh, no)

Ho i suoi figli tosti che corrono per tutta la mia culla

Come se fosse Chuck E. Cheese (Woah)

Mi ha messo nei guai con il suo ex uomo nell’UFC

Non ci posso credere (non ci posso credere)

sono incredulo

Questa cagna mi ha fatto pagare l’affitto, pagando i viaggi

Diamanti al collo, diamanti al polso

Ed eccomi qui tutto solo (tutto solo)

Ho così freddo, ho così freddo

Mi hai portato qui

Fumando fuori dalla finestra (fumando fuori dalla finestra)

Cantando “”Come ha potuto farmi questo?””

(Come ha potuto farmi questo?)

Pensavo che quella ragazza appartenesse solo a me

Ma mi sbagliavo

Perché lei appartiene a tutti, tutti

Proprio l’altra notte mi stava stringendo forte

Urlando “”Ercole”” (Ercole, Ercole)

Mi ha fatto entrare nel club in cerca di un nuovo amore

Qualcuno mi aiuti per favore (Aiutami per favore, aiutami per favore)

Tesoro, perché lo fai? Perché mi fai questo, ragazza?

Non per essere drammatico, ma voglio morire

Questa cagna mi ha fatto pagare l’affitto, pagando i viaggi

Diamanti al collo, diamanti al polso

Ed eccomi qui tutto solo (tutto solo)

Ho così freddo, ho così freddo

Mi hai portato qui

Fumando fuori dalla finestra (fumando fuori dalla finestra del Benzo, il Benzo)

Cantando “”Come ha potuto farmi questo?”” (Come?)

(Come hai potuto farmi questo?)

Pensavo che quella ragazza appartenesse solo a me (Una cosa fasho, una cosa fasho)

Ma mi sbagliavo (mi sbagliavo)

Perché lei appartiene a tutti, tutti (Lei appartiene)

Sì, lei appartiene a tutti

Quella ragazza lì, lei appartiene a tutti