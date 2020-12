Ed Sheeran – Afterglow è la sua nuova canzone: il significato (con testo e traduzione)

Afterglow è una canzone inedita del cantautore britannico Ed Sheeran, rilasciata come singolo lunedì 21 dicembre 2020 ma come specificato dall’artista, questo bel brano scritto di suo pugno, non sarà racchiuso in un futuro disco. Il motivo per il quale Ed ha scelto di rilasciare questo pezzo è semplicemente perché lo adora. Afterglow è anche un modo per augurare buon Natale e Capodanno a tutti i suoi fan sparsi per il mondo. Nel video diretto da Nic Minns e Zak Walters, lo vediamo cantare e suonare alla chitarra il brano, mentre le luci giorno sono quasi andate via.

Ed Sheeran – Afterglow Testo

One, two

[1a Strofa]

Stop the clocks, it’s amazing

You should see the way the light dances off your hair

A million colours of hazel, golden and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

[Pre-Ritornello]

We were love drunk, waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ’til the afterglow

And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears

[Ritornello]

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

[2a Strofa]

The weather outside’s changing

The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing, Iron & Wine

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

[Pre-Ritornello]

We were love drunk, waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ’til the afterglow

And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears





[Ritornello]

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

Afterglow traduzione Ed Sheeran

Uno due

[1a Strofa]

Ferma gli orologi, è incredibile

Dovresti vedere come la luce danza sulla tua testa

Un milione di colori di nocciolo, oro e rosso

Il sabato mattina sta svanendo

Il sole è riflesso dal caffè che hai in mano

I miei occhi sono nuovamente persi nel tuo sguardo

[Pre-Ritornello]

Eravamo ubriachi d’amore, in attesa di un miracolo

Cercando di ritrovarci nella neve d’inverno

Così soli nell’amore come se il mondo fosse scomparso

Oh, non starò in silenzio e non mollerò la presa

Terrò salda la presa fino al bagliore residuo

E brilleremo così intensamente finché l’oscurità andrà dolcemente via

[Ritornello]

Oh, mi aggrapperò al bagliore residuo

Oh, mi aggrapperò al bagliore residuo

[2a Strofa]

Il tempo là fuori sta cambiando

Le foglie sono sepolte sotto 15 cm di bianco

La radio sta suonando Iron & Wine [Nota: Iron & Wine, pseudonimo di Samuel Ervin Beam, è un cantautore statunitense classe 1974.]

Questa è una nuova dimensione

Questo è un livello in cui stiamo perdendo la cognizione del tempo

Non ho nulla in contrario, tranne me e te





[Pre-Ritornello]

Eravamo ubriachi d’amore, in attesa di un miracolo

Cercando di ritrovarci nella neve d’inverno

Così soli nell’amore come se il mondo fosse scomparso

Oh, non starò in silenzio e non mollerò la presa

Terrò salda la presa fino al bagliore residuo

E brilleremo così intensamente finché l’oscurità andrà dolcemente via

[Ritornello]

Oh, mi aggrapperò al bagliore residuo

Oh, mi aggrapperò al bagliore residuo

Oh, mi aggrapperò al bagliore residuo

Info sulla canzone – Il significato di Afterglow

Scritto con la collaborazione di David Hodges e Fred Gibson, aka Fred again, e prodotto insieme a quest’ultimo e a Jack Parisi, il brano parla di godersi il momento con la dolce metà, con la persona che ami e che a sua volta ama te.

Complessivamente, testi e sonorità della canzone trasmettono nell’ascoltatore una sensazione di pace e tranquillità. L’intero brano è basato sulla parola “afterglow”. Oltre a indicare il bagliore che rimane dove una luce è scomparsa, “Afterglow” indica anche un effetto o una sensazione piacevole che rimane dopo che qualcosa è stato fatta, sperimentata o ottenuta. A volte nelle relazioni, la magia dopo un po’ può finire o perché la coppia ha problemi o semplicemente perché non ci si ama così tanto come prima. Il cantante dice che si concentrerà sul bagliore residuo, anche una volta che il loro amore non sarà più come all’inizio, come nei primi anni, che solitamente sono i più belli e intensi.

Sheeran si è recentemente sposato con l’amica d’infanzia Cherry Seaborn. Le loro nozze si sono svolte segretamente nel 2018 e il 1 ° settembre 2020, la coppia ha annunciato tramite Instagram la nascita della primogenita, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.