Renato Zero e il nuovo album Zero il Folle: info e titoli delle canzoni

Il 4 ottobre 2019 esce via Tattica s.r.l., il trentesimo album del cantautore romano Renato Zero battezzato Zero Il Folle, attesissimo disco che arriva a quasi due anni e mezzo di distanza dall’ultimo lavoro Zerovskij. I titoli delle canzoni nell’album, in vendita nel CD Ecolbook, nel Vinile 180 gr. Gatefold Sleeve e in download digitale.

Realizzato, prodotto e arrangiato a Londra da Trevor Horn, già al lavoro per artisti del calibro di Robbie Williams, Rod Stewart, Paul McCartney e con lo stesso Renato nel disco ‘Amo’ del 2013, l’album è composto da tredici canzoni inedite, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti “Questi anni miei” e “La Vetrina”, rispettivamente usciti il 17 maggio e il 13 settembre 2019. Dall’11 ottobre 2019, è disponibile il 45 giri che comprende, nel lato A Mai più da soli, e nel lato B, La vetrina, il cui videoclip, non ancora online, è stato girato nei pressi di un ospedale di Ravenna, quindi per questo filmato, l’artista ha scelto di tornare nella penisola, dopo aver girato a Londra la clip che accompagna il primo singolo.

Anticipazioni sulle canzoni

Nelle tracce c’è tanta attualità: il rapporto con Dio, fuga dei cervelli, globalizzazione, ecologia e il machismo (Tanti maschi, ma pochi uomini). Su alcune di esse l’artista si è già pronunciato: sul già conosciuto singolo “Mai più da soli” si propaganda l’esposizione, chi si offre. C’è una competizione insana a voler assomigliare o superare Chiara Ferragni; “La culla è vuota” parla di crisi delle nascite e critica l’aborto; in “Ufficio reclami” ironizza sul sesso con un coro angelico (“Sono un peccatore eccellente, non mi aspetto grandi cose dal piano superiore“); nella title track, riassume la sua vita in quattro minuti, mentre “Quattro passi nel blu” è un omaggio agli amici scomparsi come Mango, Ivan Graziani e Lucio Dalla.

Il packaging

Come per le precedenti pubblicazioni di questo immenso artista, si è scelto di curare in maniera importante il packaging, perché per questo progetto si è realizzato un prestigioso cofanetto disponibile in due differenti versioni, quali cd in ecolbook e doppio vinile deluxe, che si trovano all’interno di un tunnel, lavorato con tecnica soft touch e verniciatura uv serigrafico.





Le copertine

Le copertine dell’album sono ben 4 e mostrano l’artista indossare quattro differenti cappelli: blu (accompagnato dalla lettera Z), Verde (lettera E), Rosso (lettera R) e argentato (lettera O). Insomma, possedere le quattro copertine è roba da puri collezionisti.

Zero il folle tracklist (Renato Zero album 2019)

Mai più da soli 3:55 Viaggia 5:09 La culla è vuota 4:02 Un uomo è… 4:16 Tutti sospesi 4:02 Quanto ti amo 3:40 Che fretta c’è 4:46 Ufficio reclami 4:25 Questi anni miei 4:54 Figli tuoi 3:56 La vetrina 3:43 Quattro passi nel blu 4:28 Zero il folle 4:15

Vinile

Disco 1

Mai più da soli Viaggia La culla è vuota Un uomo è… Tutti sospesi Quanto ti amo Che fretta c’è

Disco 2

Ufficio reclami Questi anni miei Figli tuoi La vetrina Quattro passi nel blu Zero il Folle