RVFV – Mirándote: audio, lyric video, testo e traduzione

Rilasciato il 18 giugno 2019, Mirándote è un esplicito singolo di RVFV prodotto da Pablo Mas: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video animato.

La canzone è stata scritta da Rafa Ruiz Amador, mentre il tema è il corteggiamento a una bella ragazza e i quartieri malfamati nei quali il giovane cantante è cresciuto.

[Estribillo]

Ma’, dime qué vamo’ a hacer

Yo a ti te quiero comer

Cuando pasas, mujer

Me quedo mirándote

Bella, dimmi tu cosa fare

Ti voglio divorare

Quando passi, ragazza

Ti guardo

[Verso 1]

Ella quiere que le dé, pero que le dé apretao’

Se pone ese pantalón que le queda to’ pegao’

Tos’ se la quieren comer y ninguno la catao’

Yo me la como dos veces, porque como a lo callao’

Dime qué e’ lo que e’, ‘toy brillao’ con to’ mi pana

Llama a tus amigas y tráete también a tu hermana

Sabes que mi flow está más pegao’ que La Havana

En un barrio pobre, siempre coches de alta gama

Vuole che glielo dia, ma che glielo dia forte

Indossa quei pantaloncini così aderenti

Tutti vorrebbero divorarla e nessuno l’ha assaggiata

Io me la divoro due volte, perché la divoro silenziosamente

Dimmi come stanno le cose, sono brillante con tutto il mio velluto a coste

Chiama le tue amiche e porta anche tua sorella

Sai che il mio flow è più vicino a L’Avana

In un quartiere povero, sempre auto di lusso

Si no la miro se pone rabiosa

Parece buena, pero ella es peligrosa

Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas

Yo soy un chulo, pero esa niña es preciosa

Se non la guardo, si arrabbia

Sembra buona ma è pericolosa

Sto pensando a lei e lei sta pensando alle sue cose

Sono un pappone, ma quella ragazza è bellissima





Y dime, mami, qué tú quieres que yo cante

Si hablo de la calle, es porque tos’ hemos sido mangantes

Los niños del barrio sueñan con ser traficantes

Aquí, no existe el miedo, así que vamos tos’ pa’lante

Quieres que te cuente cómo es que yo he crecio’

Metio’ en un barrio donde tos’ los días hay lío

Mucho chivato se queda resentio’

No pueden con lo suyo y están pendiente a lo mío

E dimmi, bella, cosa vuoi che canti

Se parlo della strada, è perché siamo tutti criminali

I bambini del quartiere sognano di diventare trafficanti

Qui, non esiste la paura, quindi andiamo tutti avanti

Vuoi che ti dica come sono cresciuto

In un quartiere dove ogni giorno c’è un casino

Un sacco di spie rabbiose che

Non riescono a gestire gli affari loro e si fanno gli affari miei

[Estribillo]

Ma’, dime qué vamo’ a hacer

Yo a ti te quiero comer

Cuando pasas, mujer

Me quedo mirándote

Dime qué vamo’ a hacer

Yo a ti te quiero comer

Cuando pasas, mujer

Me quedo mirándote

[Verso 2]

A mí me gusta ese piquete que tú tienes

Me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves

Siempre me dice: “Papi, no te desesperes”

Pero, es que a mí me tiene subiéndome a las paredes

Mi piace quella scollatura

Adoro guardare il ​​ctuo lato b, anche il modo in cui lo muovi

Mi dice sempre: “bello, non disperarti”

Ma è che mi fa arrampicare alle pareti





[Puente]

Si se pone bellacona, es porque le gusta el perreo

Mm, perreo. ¿Qué?

Si tu gato quiere guerra, rápido le bajo el de’o

Mm, perreo. ¿Qué?

Ella dice que le gusta mi tema de bellaqueo

Mm, perreo. ¿Qué?

Yo sé que tú siempre miras, porque te encanta el roneo

Mm, perreo. ¿Qué?

E’ una vigliacca, perché le piace strusciare

Mm, twerking. Cosa?

Se la tua fi*a vuole la guerra, glielo faccio passare rapidamente

Mm, twerking. Cosa?

Dice che le piacciono i miei argomenti hot

Mm, twerking. Cosa?

So che guardi sempre, perché ti piace il roneo

Mm, twerking. Cosa?

[Estribillo]

Ma’, dime qué vamo’ a hacer

Yo a ti te quiero comer

Cuando pasas, mujer

Me quedo mirándote

Dime qué vamo’ a hacer

Yo a ti te quiero comer

Cuando pasas, mujer

Me quedo mirándote





