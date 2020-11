Foo Fighters – Shame Shame: ascolta e leggi il testo e la traduzione del comeback (dalle ore 16 il video)

Rilasciato il 7 novembre 2020 e on air da sei giorni più tardi, Shame Shame è il singolo che segna il ritorno dei Foo Fighters, primo anticipo del decimo album in studio Medicine at Midnight, la cui release è fissata al 5 febbraio 2021 (Roswell Records/ RCA Records/Sony Music), a tre anni e quattro mesi di distanza dall’ultima fortunata e pluricertificata fatica discografica Concrete and Gold, che solo in Italia conquistò un Disco d’Oro.

Il testo, la traduzione in italiano ed i link all’ascolto della nuova canzone, mentre dalle ore 16 di martedì 10 novembre, è online il video che accompagna questo primo assaggio del progetto della rock band americana, che sarà composto da nove tracce inedite e che è già disponibile in pre-order nei formati CD, Vinile e Mp3.

Shame Shame è stato scritto dal gruppo capitanato da Dave Grohl e prodotto con la collaborazione di Greg Kurstin, come del resto l’intera decima era discografica, registrata da Darrell Thorp e mixata da Mark “Spike” Stent.

La band, che quest’anno ha festeggiato i venticinque anni di gloriosa carriera costellata da successi, con tanti Grammy, premi e riconoscimenti, il 12 giugno 2021 si esibirà nella penisola, recuperando quindi il live del 14 giugno 2020, posticipato per le cause ben note a tutti. Salvo ulteriori rinvii, i fan avranno quindi l’occasione di ascoltare al vivo questo straordinario gruppo e le nove nuove canzoni contenuto nell’atteso progetto. I biglietti sono reperibili su TicketOne.

Testo Shame Shame dei Foo Fighters (con traduzione)

[Strofa 1]

If you want to

I’ll make you feel something real just to bother you

Now I got you

Under my thumb like a drug, I will smother you

I’ll be the one, be the moon, be the sun

Be the rain in your song, go and put that record on

If you want to

I’ll be the one, be the tongue that will swallow you

Se vuoi

Ti farò sentire qualcosa di reale solo per darti fastidio

Adesso ti ho

Sotto il mio controllo come una droga, ti soffocherò

Prenderò il comando, sarò la luna, il sole

Sarò la pioggia nella tua canzone, fai partire quel disco

Se vuoi

Sarò io, sarò la lingua che ti ingoierà

[Refrain]

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Vergogna

[Ritornello]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato un motivo e l’ho seppellito

Sotto la montagna del vuoto





[Post-Ritornello]

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh

[Refrain]

Shame, shame, shame, shame

[Strofa 2]

Who, what, where, when (Shame, shame)

Just move along, nothing wrong ’til we meet again (Shame, shame)

I’ll be the end (Shame, shame)

I’ll be the war at your door, come and let me in (Shame, shame)

I’ll be the one, be the moon, be the sun (Shame, shame)

Be the rain in your song, go and put that record on (Shame, shame)

If you want to (Shame, shame)

I’ll be the one, be the tongue that will swallow you (Shame, shame)

Chi, cosa, dove, quando (Vergogna, vergogna)

Basta andare avanti, niente di sbagliato finché non ci incontreremo di nuovo (Vergogna, vergogna)

Sarò la fine (vergogna, vergogna)

Sarò la guerra alla tua porta, vieni e fammi entrare (vergogna, vergogna)

Prenderò il comando, sarò la luna, il sole (vergogna, vergogna)

Sarò la pioggia nella tua canzone, fai partire quel disco (Vergogna, vergogna)

Se vuoi (vergogna, vergogna)

Sarò io, sarò la lingua che ti inghiottirà (vergogna, vergogna)

[Ritornello]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

[Post-Ritornello]

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh





[Refrain]

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

[Ritornello]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

[Post-Ritornello]

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh

[Refrain]

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame





Audio e Video di Shame Shame