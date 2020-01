Shakira & Anuel AA – Me Gusta: audio, testo e traduzione del primo duetto

La colombiana Shakira e il portoricano Anuel AA, duettano per la prima volta sulle note di Me Gusta, singolo disponibile da lunedì 13 gennaio 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della gradevole canzone incentrata su una relazione tribolata, scritta con la collaborazione di Joan Antonio, Ian Lewis, Edge, Ovy On The Drums & Chris Jeday e prodotta da Alexander “A.C.” Castillo, Edge & Shakira.

Nel contagioso brano, che nel pre-ritornello interpola il ritornello della hit anni ’90 “Sweat (A La La La La Long)” del gruppo giamaicano Inner Circle, si parla di una storia d’amore che va bene solo sotto le coperte. Per il resto, nulla sembra andare per il verso giusto e i litigi sono all’ordine del giorno, specialmente a causa di lui, che col passare del tempo sembra essere cambiato, trascurandosi e dando poche attenzioni alla fidanzata.

Me Gusta testo e traduzione — Shakira • Anuel AA

[Intro: Shakira]

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yeah)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long-lo lo

[Verso 1: Anuel AA]

Aclaremos, que oscurece (¡Baby!)

Dejémonos ya de estupideces (¡Uah!)

Llevamos peleando par de meses

Y ya yo te lo he dicho tantas veces

[Pre-Coro 1: Shakira (Anuel AA)]

Trato de empezar una conversación (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pero no me das ni un poco de tu atención, ah, ah

Quieres siempre hacer lo que te da la gana (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Y lo quieres arreglar todo en la cama, (pero no pienses eso, mami)

[Coro: Anuel AA]

Me gusta (Uah), cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah), ¿de dónde salió tanta maldad y tanta ricura? (Baby)

[Shakira]

Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas

[Post-Coro: Anuel AA & Shakira, Anuel AA]

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yoh)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Uah; brr)

[Verso 2: Anuel AA ]

Y es que en la cama se resuelven los problemas

Pero el amor perfecto solo se ve en novelas

[Shakira]

Y cuando hablo con otro, te me quejas

Pero tú solito eres quien me aleja (Quien me aleja)

[Pre-Coro 2: Anuel AA, AMBOS]

Tú no mides tus palabras y me hieres (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Y si me dejas y te vas, ES PORQUE QUIERES (Porque quieres)

[Shakira (Anuel AA)]

Ya no es justo que me endulces el oído (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Para que al final no cumplas nada conmigo, (pero no pienses eso, mami)

[Coro: Anuel AA]

Me gusta (Uah), cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah), ¿de dónde salió tanta maldad y tanta ricura? (Baby)





[Shakira]

Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas

[Verso 3: Shakira]

Antes me llenabas la casa de rosas

Y ahora solo vive llena de tus cosas

Te perfumabas cuando iba a visitarte

Y ahora ni compra’ la cuchilla pa’ afeitarte

Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar

Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar

Y ahora te la pasas por la calle

Y aquí conmigo se te olvidan los detalles (Uah)

[Puente: Anuel AA]

Yo nunca te quiero perder (Baby)

[Shakira]

Pon de tu parte, mi amo-or

Vamos a hablar en eso por los do-o-o-os (Uah)

[Anuel AA]]

Yo nunca te quiero perder (No, no)

[Shakira]

Pon de tu parte, mi amor (Uah)

Vamos a hablar en eso por los do-o-os

[Outro: Shakira & Anuel AA, Shakira]

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yoh)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Sing it)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yoh)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo





[Strofa 1: Anuel AA]

Mettiamo in chiaro, fa buio (Baby!)

Smettiamola di fare gli stupidi (Uah!)

Abbiamo litigato per un paio di mesi

E te l’ho detto tante volte

[Pre-Ritornello 1]

Sto cercando di iniziare una conversazione (Sì-sì-sì-sì)

Ma non mi presti nemmeno un po’ della tua attenzione (Ah, ah)

Vuoi sempre fare quello che vuoi (Sì-sì-sì-sì)

E vuoi riconciliarti a letto, ma non fare così, bella





[Ritornello]

Mi piace (Uah), quando sei mia come Dio ti ha fatta

Nuda (Uah), da dove viene così tanto male e tanta dolcezza? (Baby)

Mi piace quello che mi dici, ma so che sono dei pretesti

Non c’è dubbio, dici che mi ami, ma sento che mi stai usando

[Strofa 2]

E a letto si risolvono i problemi

Ma l’amore perfetto si vede solo nei romanzi

E quando parlo con un altro, hai da ridire

Ma è colpa tua se mi allontano

[Pre-Ritornello 2]

Non hai peli sulla lingua e mi ferisci (Sì-sì-sì-sì)

E se mi lasci e te ne vai è perché lo vuoi (Perché lo vuoi)

Non è giusto che mi addolcisci le orecchie (Sì-sì-sì-sì)

E alla fine torni a comportarti male, ma non ci pensare, bella

[Ritornello]

Mi piace (Uah), quando sei mia come Dio ti ha messo al mondo

Nudo (Uah), da dove viene così tanto male e tanta dolcezza? (Baby)

Mi piace quello che mi dici, ma so che sono dei pretesti

Non c’è dubbio, dici che mi ami, ma sento che mi stai usando

[Strofa 3]

Prima mi riempivi la casa di rose

E ora vivi solo pieno delle tue cose

Quando venivo a trovarti ti mettevi il profumo

E ora non compri nemmeno il rasoio per raderti

Mi portavi a cena, poi al cinema e a ballare

Mi compravi così tante cose che la tua carta stava per scoppiare

E ora passi il tempo per strada

E qui con me dimentichi i dettagli (Uah)

[Ponte]

Non voglio perderti mai (piccola)

Fai la tua parte, tesoro

Parliamone per il bene di entrambi (Uah)

Non voglio perderti mai (No, no)

Fai la tua parte, tesoro (Uah)

Parliamone per il bene di entrambi

