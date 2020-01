Roddy Ricch – The Box: audio, testo e traduzione del singolo

In The Box, seconda traccia di Please Excuse Me For Being Antisocial, disco d’esordio di Roddy Ricch, il rapper pensa fuori dagli schemi e riflette sul mantenimento delle sue ricchezze, mentre rivisita i problemi con la legge avuto in passato.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano, scritto con 30 Roc, che l’ha anche prodotto, una canzone che negli Stati Uniti ha riscosso un enorme successo sin dalla sua uscita, raggiungendo il terzo posto nella classifica Billboard Hot 100. In tal senso, una spinta gliel’hanno data diversi video e meme, che hanno anche aiutato l’album, rilasciato il 6 dicembre 2019, a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard Top 200 nel gennaio 2020.

The Box, che è un termine gergale che può anche indicare la prigione, nonostante non sia proprio una track educativa, come del resto la maggior parte dei brani di questo genere musicale, è diventata virale e come detto, in essa il rapper californiano classe 1998, parla anche dei suoi guai avuti con la giustizia: nell’agosto 2019, Roddy venne arrestato per violenze domestiche per poi essere scarcerato pagando una cauzione di 50.000 dollari. Nel brano, egli parla anche di armi, droga, sesso, ricchezza e lusso.

Roddy Ricch – The Box testo e traduzione

[Chorus]

Pullin’ out the coupe at the lot

Told ’em fuck 12, fuck SWAT

Bustin’ all the bells out the box

I just hit a lick with the box

Had to put the stick in a box, mmh

Pour up the whole damn seal, I’ma get lazy

I got the mojo-deals, we been trappin’ like the ’80s

She sucked a nigga soul, gotta Cash App

Told ’em wipe a nigga nose, say slatt, slatt

I won’t never sell my soul, and I can back that

And I really wanna know where you at, at?

[Verse 1]

I was out back where the stash at

Cruise the city in a bulletproof Cadillac (Skrrt)

‘Cause I know these niggas after where the bag at (Yeah)

Gotta move smarter, gotta move harder

Nigga tryna get me for my water

I’ll lay his ass down, on my son, on my daughter

I had the Draco with me, Dwayne Carter

Lotta niggas out here playin’ ain’t ballin’

I done put my whole arm in the rim, Vince Carter (Yeah)

And know I probably get a key for the quarter

Shawty barely seen in double C’s, I bought ’em

Got a bitch that’s looking like Aaliyah, she a model

I got the pink slip, all my whips is key-less

Compton, I’m about to get the key to the city

Patek like the sea, forget me

[Chorus]

Pullin’ out the coupe at the lot

Told ’em fuck 12, fuck SWAT

Bustin’ all the bells out the box

I just hit a lick with the box

Had to put the stick in a box, mmh

Pour up the whole damn seal, I’ma get lazy

I got the mojo-deals, we been trappin’ like the ’80s

She sucked a nigga soul, gotta Cash App

Told ’em wipe a nigga nose, say slatt, slatt

I won’t never sell my soul, and I can back that

And I really wanna know where you at, at? Hah





[Verse 2]

Hahaha, I been movin’ ’em out

If Steelo with me, then he got the blues in the pouch (Yeah)

Took her to the forest, put the wood in her mouth

Bitch don’t wear no shoes in my house

The private I’m flyin’ in, I never wanna fly again

I take my chances in traffic (Yeah)

She suckin’ on dick, no hands with it

I just made the Rollie plane like a landing-strip

I’m a 2020 president candidate

I done put a hunnid bands on Zimmerman, shit

I been movin’ real gangsta, so that’s why she pick a Crip

Shawty call me Crisco ’cause I pop my shit

Got it out the mud, there’s nothin’ you can tell me, yeah

When I had the drugs, I was street wealthy, yeah

[Chorus]

Pullin’ out the coupe at the lot

Told ’em fuck 12, fuck SWAT

Bustin’ all the bells out the box

I just hit a lick with the box

Had to put the stick in a box, mmh

Pour up the whole damn seal, I’ma get lazy

I got the mojo-deals, we been trappin’ like the ’80s

She sucked a nigga soul, gotta Cash App

Told ’em wipe a nigga nose, say slatt, slatt

I won’t never sell my soul, and I can back that

And I really wanna know where you at, at?





Tiro fuori la coupé dalla concessionaria

Gli ho detto fan*ulo sbirri, fan*ulo gli SWAT

Ho tirato fuori dalla scatola tutti i fronzoli

Ho fatto una rapina a mano armata

Ho dovuto mettere la colla in una scatola, mmh

Mi sono scolato tutta quella dannata bottiglia di Prometazina, mi rilasserò

Ho gli affari più redditizi, trappiamo come negli anni ’80

Lei ha succhiato l’anima di un negro, ha ottenuto l’App Cash

Gli ho detto di farlo fuori, dicendo slatt, slatt

Non venderò mai la mia anima, non ne ho bisogno

E voglio davvero sapere, dove sei?

Ero sul retro dove si trovava la roba

Giro per la città in una Cadillac antiproiettile (Skrrt)

Perché so che questi neri stanno cercando la borsa (Sì)

Devo muovermi in maniera più furba, devo muovermi in modo più efficiente

Se qualcuno prova a prendermi per la mia roba

Gli farò il cu*o enorme, giuro su mio figlio, giuro su mia figlia

Ho il Draco con me, Dwayne Carter [Nota: Roddy parla dell’arma semiautomatica Draco, la cui sillaba che corrisponde al suono di Drake, che è stato scoperto e co-firmato per la prima volta da Lil Wayne (vero nome: Dwayne Carter). Lil Wayne e Drake hanno fatto insieme oltre 35 canzoni.]

Tanti neri qua fuori giocano, non capitalizzano

Ho fatto mettere tutto il braccio nel canestro, Vince Carter (Sì) [Nota: Durante l’NBA Dunk Contest del 2000, Vince Carter fu in grado di saltare abbastanza in alto da mettere metà del braccio sul canestro. Il video.]

E so che probabilmente otterrò la chiave per il quartiere

La piccola ha visto a malapena la doppia C di Chanel, glieli ho comprati

Ho una fidanzata che sembra Aaliyah, lei una modella

Ho il libretto dell’auto, tutte le mie automobili sono senza chiavi

Compton, sto per avere le chiavi della città

Patek come il mare, dimenticami





Tiro fuori la coupé alla concessionaria

Gli ho detto fan*ulo sbirri, fan*ulo gli SWAT

Ho tirato fuori dalla scatola tutti i bigliettoni

Ho fatto una rapina a mano armata

Ho dovuto mettere la colla in una scatola, mmh

Mi sono scolato tutta quella dannata bottiglia di Prometazina, mi rilasserò

Ho gli affari più redditizi, trappiamo come negli anni ’80

Lei ha succhiato l’anima di un negro, ha ottenuto l’App Cash

Gli ho detto di farlo fuori, dicendo slatt, slatt

Non venderò mai la mia anima, non ne ho bisogno

E voglio davvero sapere dove sei

Hahaha, li ho fatti uscire

Se Steelo è con me, allora ha il blues nella custodia (Sì)

L’ho portata nella foresta, le ho messo il legno in bocca [Nota: qui il significato è doppio: “wood” come i genitali maschili e “wood” come il Backwood, vale a dire, sta fumando un Backwoods nella foresta]

Tron*a non indossare scarpe a casa mia

Il privato in cui sto volando, non voglio più volare

Corro il rischio nel traffico (Sì)

Lei succhia il ca**o, senza mani

Sono appena salito sull’aereo con il Rolex liscio [cioè senza diamanti] come una pista di atterraggio

Sono candidato come Presidente nel 2020

Offro $ 100.000 per qualcuno che uccida Zimmerman, ca**o

Mi sto muovendo da vero gangster, ecco perché lei ha scelto un Crip

Shawty mi chiama Crisco perché la mia roba è buona

SOno emerso partendo dal fango, non c’è niente che puoi dirmi, sì

Quando avevo la droga, ero un ricco da strada, sì

Tiro fuori la coupé alla concessionaria

Gli ho detto fan*ulo sbirri, fan*ulo gli SWAT

Ho tirato fuori dalla scatola tutti i bigliettoni

Ho fatto una rapina a mano armata

Ho dovuto mettere la colla in una scatola, mmh

Mi sono scolato tutta quella dannata bottiglia di Prometazina, mi rilasserò

Ho gli affari più redditizi, trappiamo come negli anni ’80

Lei ha succhiato l’anima di un negro, ha ottenuto l’App Cash

Gli ho detto di farlo fuori, dicendo slatt, slatt

Non venderò mai la mia anima, non ne ho bisogno

E voglio davvero sapere dove sei

