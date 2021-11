Sfera Ebbasta, chi è la nuova fidanzata? | FOTO

Ex giudice di X-Factor, con il suo album XDVR ha scalato le classifiche fino ad essere considerato il pioniere della musica trap italiana. Famoso il brano “Mi fai impazzire” cantato insieme ad un altro artista (emergente) Blanco. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, con il suo secondo album Rockstar che gli ha permesso di essere il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale Spotify. E’ seguitissimo sui social, ma avete mai visto la sua fidanzata? Una vera dea!

Oltre ai suoi album, l’artista ha avuto anche molte collaborazioni con artisti dalla carriera più lunga e di genere diverso, come: Mahmood, Gué Pequeno, FSK Satellite e tanti altri. Sfera Ebbasta ha iniziato la sua carriera caricando video su YouTube, ma in quel mondo lì purtroppo non ha avuto molto successo, anche perché non sempre si ha la fortuna che la persona giusta in quel momento veda i tuoi video.

Dopo un po’ di tempo, ad una festa di Hip Hop TV, ha avuto la possibilità di conoscere Charlie Charles, noto produttore discografico e DJ, ritenuto anche tra gli esponenti principali di musica trap e Hip Hop italiana.

E’ da lì che ha avuto inizio il suo successo. Oggi sono tante le donne che sbavano per lui, ma solo una ha rubato il suo cuore.

La fidanzata di Sfera Ebbasta ha sangue argentino

Il noto trapper italiano durante una vacanza ad Ibiza rimase estasiato dalla bellezza della bella argentina Angelina Lacour: i due si sono piaciuti dal primo momento, e Gionata non ha perso tempo, conquistando il suo cuore.

Angelina ha un fisico mozzafiato e sul suo profilo Instagram vanta più di 700mila follower. Un seguito che lei ripaga con foto molto particolari in cui le sue forme sono in bella vista. Anche sue foto si possono ammirare anche sulle più note riviste di moda. La modella è del segno dei gemelli, ed è nata il 25 maggio 1995.

Chi è la bella Angelina Lacour

Angelina Lacour oltre ad essere la fidanzata di Sfera Ebbasta . quindi- è anche una modella Influencer. I due stanno spesso insieme, lui la segue quasi ovunque: anche perché lei collabora con vari brand internazionali.

Oltre alla moda è anche una sportiva, come il resto della sua famiglia. Per lei, l’attività fisica, è importante perché oltre l’aiuta molto nei momenti di tensione e di stress che il lavoro le porta.

In parole povere, alla bella modella argentina non manca nulla. Amore fama e lavoro, e tra l’altro il trapper italiano le sta vicino in ogni momento.