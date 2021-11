Sophia Urista lo ha fatto davanti a tutti sul palco | Il gesto estremo

Sophia Urista, cantante dei Brass Against ha fatto un gesto estremo sul palco. Ecco di cosa si tratta.

Classe 1985, originaria di Detroit, la cantante Sophia Urista è la voce della band Brass Against.

La donna è stata una concorrente dell’undicesima edizione statunitense di The Voice andata in onda nel 2016 , venendo scelta da Miley Cyrus ed entrata a far parte della sua squadra, dove ha lottato con la sua voce in tutti i round fin quando non è stata eliminata dal talent.

Il gesto estremo di Sophia Urista

Da piccola Sophia ha sempre voluto intraprendere una carriera nel mondo musicale, ma i suoi genitori sono sempre stati contrari, così a 21 anni ha deciso di andarsene via dal nido famigliare per poter realizzare i suoi sogni trasferendosi a New York City con soli 700 dollari.

Prima di essere scelta a The Voice, la donna si è esibita al Brooklyn Hip-Hop Festival, dove è stata guidata da Quincy Jones.

Attualmente ha un patrimonio di circa 7 milioni di dollari e vive con la sua fidanzata Jess King, un’istruttrice di fitness di Peloton, a Williamsburg, Brooklyn con il loro cane che hanno chiamato Chicken.

Prima della fama Sophia studiava medicina all’Università di Michigan. Entrata a far parte della band Brass Against, attualmente è impegnata a scrivere canzoni per il gruppo e per se stessa, dato che ha anche debuttato come solista con la canzone Ever thing about you dedicata alla sua dolce metà. Tra le altre canzoni in solitaria ci sono anche Girl on Girl e Smooth Pretender.

La cantante è molto attiva sui social dove vanta 42 milioni di follower su Instagram e 11 milioni di iscritti sul suo canale Youtube.

Ecco cosa è accaduto al Welcome to Rockville

Durante il Welcome to Rockville, festival canoro che si è tenuto a Daytone Beach in Florida dall’11 al 14 novembre, Sophia Urista ha invitato un fan a sdraiarsi sul palco per poi potergli urinare addosso.

L’uomo è rimasto a terra onorato dal gesto della cantante che dopo l’accaduto ha continuato ad esibirsi come nulla fosse mentre il fan era ancora sdraiato sul palco con una lattina in testa.

L’esibizione, in diretta su Twitch è stata subito interrotta, ma il video diventato virale ha continuato a girare sui social, lasciando disgustati i fan che hanno trovato il gesto della cantante estremo e senza giustificazioni.

Il profilo Instagram dei Brass Against ha pubblicato un post dove si scusa con i fan per quello che è accaduto.