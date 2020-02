Elettra Lamborghini – Te Quemas (Remix) feat. MamboLosco & Samurai Jay: ascolta e leggi il testo della nuova versione

Il remix della focosa Te Quemas, racchiuso nell’album Twerking Queen (El Resto Es Nada), vede protagonisti Elettra Lamborghini e i rapper MamboLosco & Samurai Jay.

Il testo e l’audio di questa bollente canzone, originariamente interpretata insieme a MC G15. La nuova versione è stata scritta dagli interpreti e sempre prodotta da Nely El Arma Secreta.

Potremmo definirlo un brano da twerkare, visto che il protagonista è il lato b che si muove in maniera sensuale, ma come canta la bolognese, “No toques, que te quemas”, vale a dire “non toccare altrimenti ti bruci”.

Te Quemas Remix testo — Elettra Lamborghini • MamboLosco • Samurai Jay

Download su: Amazon – iTunes

Te quemas, te quemas

No toques, que te quemas

Si muevo ese bum-bum-bum-bum te va a ser un problema

Te quemas, te quemas

No toques, que te quemas

Yo sé que ese bum-bum-bum-bum lo envidian to’as las nenas

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

No toques, que te quemas

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

Te quema-quema-quema-queman

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

No toques, que te quemas

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

Te va a ser un problema





Te quemas, te quemas

que tengo la tasca piena

non puta, no problema

sto bene da solo [?]

Te quemas, te quemas

el dinero es vida buena

con sta mami que se pega

con quel booty che fa

pa-pa-pa-pa-bum

carico il mio [?], ah

se scendo in zona, mo è il panico, yeah

mi fanno applausi da [?] in città

perché stiam portando [?], n.a., n.a., n.a., a, a

e la faccia già la fa come la Lambo, a

che mi guardi, amore, dall’invidia-a

come ma, come ma, come ma-ma-ma, yeah

Te quemas, te quemas

No toques, que te quemas

Si muevo ese bum-bum-bum-bum te va a ser un problema

Te quemas, te quemas

No toques, que te quemas

Yo sé que ese bum-bum-bum-bum lo envidian to’as las nenas

Ehi, quando balla muove il cu*o a più non posso

ha detto che me lo vuole muovere addosso

lo fate solo con me, la faccio impazzire (losco)

mi ricorda sempre che c’ho il ca**o grosso

ha detto che vuole fare una cosa a tre

[?] e la portiamo via (via)

la portiamo in hotel mica a casa mia (let’s go)

facciamo girare questa economia

quindi bum-bum-bum e già sei com’è

ha detto che non ne fanno più come me (ah)

con me sono tutti in [?], sono tutti [?]

la mia tipa twerka forte, tu ca**o la guardi?

stai guardando quel bum-bum-bum

sono tutti quanti in fissa per il [?] (olè)

musica che fa twerkare questi cu*i

quindi bum-bum-bum cica bum bitch





Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

No toques que te quemas

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

Te quema-quema-quema-queman

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

No toques que te quemas

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

Imagínate sin panty

Panty, sin panty, imagínate sin panty

Y ahora estás sudando, imagínate sin panty

Elettra

Bum, bum, bum, bum

Elettra Lamborghini

Bum, bum, bum, bum





Ascolta su: