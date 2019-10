Dark Polo Gang & Tony Effe – Bassotto: audio e testo del nuovo singolo

Disponibile da giovedì 24 ottobre 2019, Bassotto è un singolo del rapper romano Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe, con la collaborazione della Dark Polo Gang, gruppo trap capitolino di cui è membro. Il testo e l’audio di questo pezzo.

Nella nuova canzone, scritta di suo pugno e prodotta dal milanese Andrea Moroni, aka Andry The Hitmaker, omaggia il suo cagnolino di nome Cookie, un esemplare di bassotto arlecchino, presente anche nella cover, che nel brano afferma di aver acquistato per 5000 euro.

In precedenza, prima del rilascio di questo pezzo, il rapper aveva postato nella sua pagina Instagram uno scatto che lo ritraeva mentre teneva con una mano un mucchio di soldi e con l’altra questo cane, ricevendo non poche critiche.

Tony Effe Bassotto testo

Ok

Seh, seh (skrt, skrt)

Ehi, ehi (skrt, skrt)

Oh, Andry

Tony.





Sono stanco perché sco*o troppo (troppo)

Spendo 5000 per un ca**o di bassotto (un ca**o di bassotto)

Ok, della galera me ne fo*to (fuck twelve)

Mio fratello ti fa un buco

Se provi a farmi un torto

Sono stanco perché sco*o troppo (sco*o troppo)

Spendo 5000 per un ca**o di bassotto (ehi, ehi)

Seh, della galera me ne fotto (seh)

Mio fratello ti fa un buco (ti fa un buco)

Se provi a farmi un torto.

La mia tipa sfila Fendi (Fendi)

Se la guardi, poi le prendi (prendi)

In centro con i miei fratelli (fratelli)

In centro pieno di gioielli (gioielli)

Sanpietrini e monumenti (bling)

Prima vendevamo i pezzi (pezzi)

Postato sopra i fornelli (fornelli)

Adesso non guardo più i prezzi (nah, nah)

Sono un incubo (woh)

Fan*ulo te e il tuo biberon (fuck twelve)

Bitch, stop

Ogni cosa che chiede le dico di no

Sto up come un jet (up)

No snitch nella gang (no snitch)

Non ascolto la tua mer*a

Non capisco il tuo slang (gang, gang)

Sono un killer (woh)

Ho ucciso la tua tipa su Tinder

No glitter

Non voglio una donna, ma una mistress

Fumo gas (gas)

Metto 5 grammi in un blunt

Sono la trap (trap)

Saluta sta arrivando papà (Tony)

Sono stanco perché sco*o troppo (ok)

Spendo 5000 per un ca**o di bassotto (stupida bitch)

Ok, della galera me ne fo*to (fuck fuck)

Mio fratello ti fa un buco

Se provi a farmi un torto (ti fa un buco in testa)

Sono stanco perché sco*o troppo (ok)

Spendo 5000 per un ca**o di bassotto

Seh (seh), della galera me ne fotto

Mio fratello ti fa un buco (me ne fo*to)

Se provi a farmi un torto.





Ok, Tony

Rione Monti, Roma Centro

Fan*ulo gli infami, fan*ulo la galera

No snitch nel mio click, bitch

Seh, seh, ok.





