Sanremo Giovani, Yuman si aggiudica un posto nella finale

Tra i finalisti di Sanremo Giovani, che si è aggiudicato un posto in finale c’è anche Yuman. Ecco di chi si tratta.

Il prossimo 15 dicembre, in prima serata, Amadeus presenterà la gara di Sanremo Giovani che vedrà sfidarsi 12 cantanti emergenti contendersi uno dei tre posti disponibili per entrare a far parte dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022.

Tra i nomi dei cantanti già annunciati ci sono: Achille Lauro, AKA 7ven, Ana Mena, D’Argen D’amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob con Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Sangiovanni.

Sanremo Giovani: chi è Yuman

Alla lunga lista dei 22 big, andranno ad aggiungersi i vincitori della competizione dei giovani, ripetendo così la formula messa in atto da Claudio Baglioni durante l’edizione del Festival di Sanremo del 2019 che vide in gara la partecipazione dei vincitori della categoria giovani Einar e Mahmood, decretando la vittoria nella kermesse principale di quest’ultimo.

Tra i cantanti che cercheranno di contendersi la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston, ci sono: ci sono: Bais, Martina Beltrami (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi), Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria.

I dodici cantanti, hanno superato una lunga selezione che gli hanno visti sfidarsi prima tra oltre 700 domande di partecipazione ricevute e poi, successivamente, dopo una prima scrematura, c’è stata la scelta di otto cantanti su quarantasei, a cui si sono aggiunti i quattro vincitori di Area Sanremo.

Tra i cantanti scartati ci sono anche gli ex talent: Blind, Enula, l’ex cantante di Sanremo Matteo Faustini e la figlia di Mango, Angelina.

Tra i prescelti, invece c’è Yuman, che presenterà il brano Mille Notti, una ballata dedicata al difficile rapporto tra padre e figlio, una lettera d’amore in cui un giovane ragazzo confessa al suo genitore tutta la frustrazione dell’incomunicabilità chiedendo di deporre le armi per poter finalmente trovare un punto d’incontro.

Mille notti: il brano in gara di Yuman

Mille notti è il primo brano in italiano dell’artista, prodotto dal musicista e producer Francesco Cataldo.

Yuman, nato a Roma nel 1995, ha origini sia italiane che capoverdiane e nel suo percorso artistico è stato molto influenzato dalla cultura e dalle sonorità delle due città in cui si ha spesso viaggiato, ossia Londra e Berlino.

Dopo essere tornato nella capitale, conosce il produttore Francesco Cataldo e firma un contratto con la Universal Music.

