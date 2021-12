Sanremo Giovani, una delle canzoni in gara non sarebbe inedita: ecco qual è

Una delle canzoni in gara a Sanremo Giovani sembrerebbe non essere inedita. Ecco di quale si tratta.

Il 72° Festival di Sanremo è quasi alle porte. Dopo aver annunciato all’interno del TG1, lo scorso 4 dicembre. i nomi dei 22 big che parteciperanno alla kermesse che ricordiamo sono: Achille Lauro, AKA 7ven, Ana Mena, D’Argen D’amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob con Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Sangiovanni, il direttore artistico Amadeus, con una giuria apposita e il televoto, il prossimo 15 dicembre deciderà tre dei giovani artisti in gara a Sanremo Giovani che andranno ad aggiungersi a questa lista.

Sanremo Giovani: la canzone a rischio esclusione

Questo metodo fu utilizzato anche da Claudio Baglioni per l’edizione del Festival di Sanremo 2019, che decretò la vittoria di Mahmood con il brano Soldi. Il giovane cantautore ebbe la possibilità di gareggiare con i big grazie alla vittoria a Sanremo Giovani avvenuta a fine del 2018 con il brano Gioventù bruciata, la stessa cosa accadde anche ad Einar, vincitore dell’altra puntata del format dedicato agli artisti emergenti.

Tra i cantanti che cercheranno di aggiudicarsi uno dei due posti a disposizione alla gara principale ci sono: Bais, Martina Beltrami (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi), Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria.

La scoperta di Striscia la notizia

Tra questi c’è una cantante che ha presentato un brano che a detta di Striscia la notizia, non è inedita e quindi avrebbe infranto il regolamento.

L’inviato del TG Satirico, Pinuccio, a Rai Scoglio 24, ha mostrato un filmato che ritrae Angelica Littamè durante un esibizione a 7 Gold, comparandolo con quello inviato dalla cantante per la competizione canora.

La canzone Cazzo avete da guardare, di conseguenza pare essere stata, secondo Luca Garavelli, produttore del programma The Coach andato in onda su 7 Gold, eseguita davanti a 60-70 persone per questo, come dichiara Pinuccio, va contro il regolamento e non può essere definito come un inedito.

La bomba lanciata da Striscia la notizia, sta facendo il giro di tutti i giornali e sul web si è scatenato il putiferio tra gente che chiede l’espulsione dalla competizione e altri che dichiarano che alla fine si è trattato di un’apparizione nulla.

Al momento non si hanno notizie sulla decisione della Rai e del direttore artistico Amadeus sulla vicenda, ma dato l’imminente gara dei giovani, a breve verrà sicuramente presa una decisione.