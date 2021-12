Sanremo 2022, ecco i titoli delle canzoni in gara

By

Sono stati rivelati i nomi degli ultimi cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022 e i titoli dei loro brani. Ecco quali sono.

Mercoledì 15 dicembre, è andata in onda la trasmissione Sanremo Giovani, gara dedicata alle nuove proposte del Festival di Sanremo.

I cantanti che si sono piazzati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto, sono andati ad aggiungersi ai 22 big che gareggeranno all’interno della kermesse il prossimo febbraio dall’1 al 5.

Sanremo 2022: ecco tutti i cantanti

Questa formula è stata già sperimentata a fine del 2018 da Claudio Baglioni, che creò una gara apposita per i giovani che dava la possibilità ai vincitori delle due serate di partecipare nei Big dell’edizione del Festival di Sanremo del 2019. I trionfatori furono Einar e Mahmood che entrarono di diritto nei big, decretando la vittoria dell’ultimo con il brano Soldi.

I vincitori di Sanremo Giovani, che quindi saliranno, tra meno di due mesi, sul palco del Teatro Ariston sono: Yuman (classificatosi al primo posto), Tananai (classificatosi al secondo posto) e Matteo Romano (classificatosi al terzo posto).

Di conseguenza una rappresentante del sesso femminile non vince la categoria Giovani dal 2009 l’ultima è stata Arisa, così come la stessa è stata l’ultima donna (non facente parte di un gruppo) a trionfare nella categoria Big.

I titoli dei brani in gara

Durante la serata, sono stati invitati anche i cantanti già annunciati da Amadeus durante l’edizione delle 20.00 del TG1 del 4 dicembre, che hanno rivelato il titolo della canzone con cui gareggeranno al Festival di Sanremo 2022.

Di seguito i partecipanti alla kermesse con il rispettivo nome del brano:

Achille Lauro (con Harlem Gospel Choir) – Domenica

AKA 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Questi sono i brani che i 25 cantanti porteranno in gara al Festival di Sanremo 2022. Come accade già dall’edizione 2015, l’interprete che vincerà la manifestazione avrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino presso il PalaOlimpico dal 10 al 14 maggio 2022.