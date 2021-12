Rihanna, delirio a Bruxelles per un’esibizione in strada: ma per i fan c’è una sorpresa

Al centro di Bruxelles migliaia di fan hanno creato il caos a seguito di un’esibizione per strada di Rihanna. Ma i suoi seguaci hanno avuto una sorpresa, ecco di quale si tratta.

Da poco eletta eroina nazionale della neonata Repubblica di Barbados, Robyn Rihanna Frenty, conosciuta semplicemente come Rihanna, è una cantante attrice e modella barbadiana.

Nata a Saint Michael nel 1988, in una delle parrocchie delle Barbados, a Bridgetown, vive un’infanzia non del tutto felice a causa della cocaina di cui suo padre faceva costantemente uso e per via del divorzio dei suoi genitori.

Rihanna: caos a Bruxelles

Vittima di bullismo per via del colore di pelle più chiaro rispetto a quello dei suoi compagni durante il periodo scolastico, è cresciuta ascoltando musica di genere raggae.

A soli di sette anni comincia a famigliarizzare con il canto prendendo la decisione di cominciare a studiare presso la Combermere School dove a quindici anni crea assieme a delle sue compagne di classe un trio musicale.

Dopo essere stata nei Barbados Cadet Corp, il corpo d’addestramento delle forze di difesa barbadiane, decide di presentarsi con il suo gruppo al produttore Evan Rogers e si reca presso il Connecticut a Stamford nella casa del produttore assieme a sua madre per proseguire la sua carriera, ma a 16 anni si trasferisce negli Stati Uniti per stare dietro spostamenti di Rogers.

Nel 2005 debutta, come solista, con il suo primo disco alla decima posizione della Billboard 200 e il suo singolo di debutto Pon de Replay raggiunge in fretta le prime posizioni delle classifiche di tutta Europa.

Complici altri successi tra cui i brani SOS e Unfaithful la fama dell’artista cresce sempre più facendola diventare un’icona della musica internazionale.

Oltre l’attività di cantante si cimenta nella recitazione prendendo parte ad alcune pellicole e serie tv prestando il suo volto per un cameo in alcuni film e fiction.

La sorpresa dei fan

Nel 2007 pubblica, in featuring con Jay Z il brano Umbrella, diventato un’hit in tutto il mondo e nel Regno Unito si piazza per dieci settimane consecutive al numero uno delle classifiche diventando il primo singolo a rimanere sulla vetta del Paese per così tanto tempo.

La donna nel 2006 ha istituito la fondazione Believe per aiutare i bambini ammalati in stato terminale.

Nei giorni scorsi è apparso sul web un video dove si vede Rihanna cantare nel centro di Bruxelles assieme ad un’artista di strada scatenando un vero e proprio delirio.

I fan però si sono resi conto solo in seguito che si trattava di Priscilla Beatrice, sosia ufficiale della cantante,