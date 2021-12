Sanremo Giovani, cambiano le regole: saranno 3 i promossi tra i “big”

Amadeus ha dichiarato che l’intero podio di Sanremo Giovani verrà promosso nei big del prossimo Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2022, partirà tra meno di due mesi. Al momento siamo a conoscenza dei nomi dei 22 big che parteciperanno alla gara dato che sono stati annunciati dal direttore artistico e conduttore Amadeus lo scorso 4 dicembre all’interno del TG1 delle 20.

Tra loro ci sono: Achille Lauro, AKA 7ven, Ana Mena, D’Argen D’amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob con Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Sangiovanni.

A fare compagnia ai più famosi colleghi, ci saranno anche i vincitori di Sanremo Giovani che andrà in onda il 15 dicembre in prima serata su Rai1.

Sanremo Giovani: l’intero podio di diritto nei Big

Durante la conferenza stampa del 14 dicembre, Amadeus, ha dichiarato che sebbene da regolamento erano stato deciso che solo i primi due classificati avrebbero gareggiato tra i Big della prossima edizione della kermesse, sarà l’intero podio ad avere la possibilità di trionfare sul palco del Teatro Ariston.

I cantanti che avranno la possibilità di realizzare questo sogno sono 12, di cui otto sono stati scelti dalle domande pervenute alla selezione mentre 4 sono stati aggiunti in quanto vincitori di AreaSanremo.

Tra di loro ci sono: Bais, Martina Beltrami (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi), Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria.

La reazione del web

Dopo l’annuncio della decisione da parte di Amadeus, molti utenti del web si sono rivelati delusi, in quanto avrebbero preferito avere il nome di un’artista più conosciuto in gara invece di quello di un altro giovane.

Secondo alcune indiscrezioni, però, sembra che Amadeus, avrebbe intenzione di portare il numero dei cantanti in gara a 28 e quindi di aggiungere a sorpresa, altri 3 Big oltre che i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Al momento non sappiamo se queste voci che girano siano vere o fasulle, ma qualora dovessero essere confermate, una delle artiste che potremmo vedere in gara potrebbe essere Ariete, in quanto dalle sue storie Instagram ha fatto intendere che c’è qualcosa di molto importante in serbo per lei legato alla giornata di mercoledì 16 dicembre.

ma xk non mettere altri big invece di un giovane in +? #SANREMO2022 — Supereroe della Tv (@supereroetv) December 14, 2021

Inoltre, nella serata di Sanremo Giovani, sul palco saliranno tutti i Big già noti, che annunceranno il titolo del loro brano in gara.

Tra questi non ci sarà Elisa, risultata positiva al Covid-19 che si collegherà tramite Skype.

Amadeus, ha dichiarato che qualora un’artista risulterebbe positivo al virus, non sarà espulso dalla gara, ma rimarrebbe in gara con una registrazione delle prove, come avvenuto nell’edizione 2021 per Irama.

