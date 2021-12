Amici 2021, Francesca Tocca si sfoga con Maria De Filippi: “Entro in un tunnel”

By

Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, si è sfogata con la conduttrice scoppiando in lacrime. Ecco cosa è successo.

Francesca Tocca è una delle ballerine professioniste del talent Amici di Maria De Filippi.

La donna è anche moglie del docente di danza, Raimondo Todaro, i due sono sposati dal 2014 ed hanno una figlia di nome Jasmine.

La storia d’amore di Raimondo e Francesca ha subito un momento non felice, quando i due si sono allontanati e hanno rispettivamente intrapreso relazioni con altre persone.

Francesca Tocca: le lacrime ad Amici

Francesca è stata legate per un periodo al ballerino latino Valentin Dumitru, ex allievo della scuola di qualche edizione fa, mentre Raimondo sembra essere stato legato ad una ragazza pugliese originaria di Gioia Del Colle per un breve periodo anche se alcune indiscrezioni lo volevano insieme ad Elisa Isoardi, concorrente con cui ha partecipato a Ballando con le Stelle, ma poi le voci si sono rivelate infondate.

Tra Raimondo e Francesca, sembra essersi riaccesa la fiamma da qualche mese, i due hanno messo a tacere le voci che li volevano ancora lontani, all’inizio di questa edizione, quando incitati da Maria De Filippi, i due si sono baciati dimostrando che il loro matrimonio è tornato sulla dritta via.

A seguito di questo gesto, Valentin, l’ex compagno della Tocca, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto intuire che il bacio era solo frutto di una scelta televisiva e che la verità era un’altra.

LEGGI ANCHE –> Vi ricordate di Valentin? Cosa fa oggi l’ex volto di Amici | che trasformazione!

Le insicurezze della ballerina

Nel corso di una delle ultime puntate del pomeridiano del talent show di Canale 5, durante una prova in sala con la cantante Aisha, che deve riuscire a cantare muovendosi a ritmo superando le proprie incertezze, la conduttrice ha chiesto a Francesca e all’altra professionista Elena D’Amario di aiutare la ragazza esternando le loro fragilità.

Quando è arrivato il turno di Francesca Tocca, la donna è scoppiata in lacrime, dichiarando che spesso si sente perennemente sbagliata, e che è consapevole che questo pensiero è solo dentro la sua testa e che accade quando la gente entra in un tunnel, fissandosi su qualcosa che non c’è.

Il motivo, come ha spiegato, sono le insicurezze estetiche e fisiche con cui la donna, per via del suo lavoro, deve fare i conti, nonostante sia apparentemente bellissima agli occhi di tutti.

La fragilità di Francesca Tocca ha lasciato senza parole Aisha che alla fine si è ritrovata a risollevare il morale della ballerina.