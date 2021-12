Sanremo Giovani 2022, il pupillo di Emma Marrone e TikToker tra i finalisti

By

Tra i finalisti di Sanremo Giovani che gareggeranno per un posto di diritto al Festival di Sanremo 2022 c’è un giovane cantante TikToker e pupillo di Emma Marrone. Ecco di chi si tratta.

Il prossimo 15 dicembre su Rai1 in prima serata andrà in onda Sanremo Giovani, la gara che vedrà sfidarsi a suon di note 12 giovani artisti che cercheranno di accalappiarsi due posti per il prossimo Festival di Sanremo.

Nell’edizione 2022 della kermesse non ci sarà la suddivisione tra Campioni e Nuove Proposte ma ci sarà una gara unica formata da 22 artisti conosciuti della musica italiana (salvo aumenti di posti decisi dal direttore artistico) più i due vincitori del concorso Sanremo Giovani.

Sanremo 2022: tra i giovani il pupillo di Emma

Questa formula era stata già sperimentata nel 2019 da Claudio Baglioni che aveva deciso di uniformare la gara facendo gareggiare tra i big i vincitori di Sanremo Giovani che risultarono essere Einar e Mahmood decretando nella kermesse principale la vittoria di quest’ultimo con il brano Soldi.

In gara a Sanremo Giovani ci sono 8 artisti che la giuria ha selezionato tra più di oltre 700 canzoni più i 4 vincitori di AreaSanremo. Il direttore artistico, Amadeus, e il componenti della Commissione Musicale hanno dapprima fatto una scrematura portando alle audizioni in diretta 45 artisti emergenti a cui si è aggiunto il vincitore di Castrocaro, Simo Veludo.

La commissione presieduta da Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis ha scelto i 12 finalisti che si sfideranno sul palco di Sanremo Giovani il prossimo 15 dicembre, tra di loro due entreranno di diritto nella gara principale di Sanremo 2022.

I giovani in gara:

Ecco i nomi dei cantanti che vedremo in gara:

Bais, ”Che Fine Mi Fai” (Udine)

”Che Fine Mi Fai” (Udine) Martina Beltrami, ”Parlo di te” (Torino)

”Parlo di te” (Torino) Esseho, ”Arianna” (Roma)

”Arianna” (Roma) Oli?, ”Smalto e tinta” (Belluno)

”Smalto e tinta” (Belluno) Matteo Romano , ”Testa e croce” (Cuneo)

, ”Testa e croce” (Cuneo) Samia, ”Fammi respirare” (Yemen)

”Fammi respirare” (Yemen) Tananai, ”Esagerata” ( Milano)

”Esagerata” ( Milano) Yuman, ”Mille notti” (Roma)

Tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani c’è anche un Tik Toker nato a Cuneo nel 2002. Trattasi di Matteo Romano, che ha già avuto esperienze musicali avendo aperto i concerti di Emma Marrone ed è molto seguito sui social dove condivide spesso cover o pezzi di brani da lui scritti.

Il giovane cantante ha già all’attivo un discreto successo con due dischi di platino e un contratto con la Universal Music Italia. Inoltre, dopo aver scritto vari testi e canzoni si è aggiudicato per due volte consecutive la vittoria al concorso canoro locale Next Talent.

