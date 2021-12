Gianni Morandi, le date ufficiali e i prezzi dei biglietti del tour nel 2022

Il successo per il cantante avviene in giovane età dove oltre ad affermarsi come cantante prende parte come attore in molti musicarelli, (film il cui titolo riconduce ad una canzone di successo di un cantante). Grazie a questo genere cinematografico Morandi si cimenta nella recitazione mostrando a tutti le sue doti attoriali.

Gianni Morandi e il tour del 2022

L’uomo è stato visto spesso sul grande e sul piccolo schermo, la sua ultima partecipazione è stata ne L’isola di Pietro, fiction di successo di Canale 5 dove ha recitato nei panni del protagonista a fianco di Lorella Cuccarini sua collega e amica con cui ha condiviso più volte il palco.

Due sue famosissime e storiche canzoni, Andavo a cento all’ora e Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, sono state scelte dalla Disney per essere inserite all’interno della colonna sonora del film Disney Pixar intitolato Luca diretto dal regista Enrico Casarosa e ambientato in Italia nelle cinque terre.

Morandi si è gratificato per via di questo omaggio della della casa cinematografica nei suoi confronti.

Il cantante, negli ultimi anni è stato di voga anche tra i giovanissimi giovanissimi, sia per la sua collaborazione con il cantante Fabio Rovazzi con cui ha duettato sulle note di Volare, e sia per il lavoro svolto con Jovanotti che ha musicato e scritto il suo singolo estivo L’allegria.

Il cantautore, inoltre, è molto attivo sui social dove mostra momenti della sua vita con delle foto scattate da sua moglie Anna e dove interagisce spesso con i suoi fan.

Le date e i prezzi del concerto

Secondo alcune indiscrezioni, Gianni Morandi, sarà tra i Big del prossimo Festival di Sanremo tornando così sul palco del Teatro Ariston che l’ha visto più volte in gara e anche conduttore.

Al momento però è solo una voce che si fa però sempre più insistente e per averne conferma dovremo aspettare il 15 dicembre quando Amadeus annuncerà in diretta su Rai1 i nomi dei campioni in gara alla kermesse.

Intanto, il cantante di Monghidoro ha annunciato le sue prime date del tour del 2022.

Morandi sarà al Teatro Duse di Bologna dal 19 gennaio al 9 febbraio (con un’interruzione nel periodo Sanremese) .

Di seguito i prezzi dei biglietti che si possono acquistare su vivatickets.com.

Inoltre, consultando il sito del Teatro Duse, per tutti i possessori dei biglietti del tour annullato nel 2020 ci sono le date dettagliate su quando presentarsi in teatro in base al giorno designato.