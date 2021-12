Ascolta la canzone “Principessa” dei Me contro Te. Dai anche un’occhiata al testo originale e al videoclip ufficiale.

Videoclip uscito il 10 ottobre 2021, “Principessa”, interpretata dagli amatissimi Me Contro Te, noti per i contenuti per i giovanissimi, è la versione italiana della canzone “Princesa” che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo che sta facendo impazzire tutti gli ammiratori della coppia formata dai giovani creators di video per YouTube.

Luì e Sofì stanno ricevendo moltissimo amore da parte dei fan, probabilmente per la loro verità: infatti, nella clip, è illustrata la proposta di matrimonio che lui ha fatto a lei. Buona visione!

Principessa testo, Me contro Te

Strofa 1

In tutto il mondo ti riconoscerei

E in un secondo so che ti capirei

Come in una favola, principessa

E il tempo passa ma, quello che provo resta

Pre-Ritornello

E quando fuori è buio, sai mi manca

La tua voce che mi canta

Uno due tre quattro

Ritornello

Eh eh oh uh oh oh oh oh oh

In questo mondo tu mi fai volare

Tu mi fai cantare

Lo farei all’infinito

Eh eh oh uh oh oh oh oh oh

E per tutta la notte ballare con te

Strofa 2

Quel giorno si è avverato, principessa

Perché mi hai tolto il fiato, ma non te dalla testa

Pre-Ritornello

E quando fuori è buio, sai mi manca

La tua voce che mi canta

Uno due tre quattro

Ritornello e conclusione

Eh eh oh uh oh oh oh oh oh

In questo mondo tu mi fai volare

Tu mi fai cantare

Lo farei all’infinito

Eh eh oh uh oh oh oh oh oh

E per tutta la notte ballare con te

E per tutta la notte ballare con te

Video ufficiale

Potrebbe interessarti anche: Me Contro Te rilasciano “Questa Scuola”, nuova canzone per la colonna sonora del film Il Mistero della Scuola Incantata: video e testo

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio