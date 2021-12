Sanremo 2022, ecco la band che viene esclusa dal festival da 25 anni

I nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2022 sono stati annunciati. Ma c’è una band che viene scartata da ben 25 anni. Ecco di quale si tratta.

Lo scorso 5 dicembre, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022, ha fatto i nomi dei 22 cantanti che parteciperanno alla kermesse, a questi andranno ad aggiungersi altri 2 che verranno selezionati il prossimo 15 dicembre tramite la gara Sanremo Giovani.

Tra coloro che calcheranno il palco del Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio ci sono molti cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana e sette vincitori del festival. Tra questi ci sono: Iva Zanicchi (che l’ha vinto per tre volte), Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Emma Marrone, Mahmood (che parteciperà in coppia con l’artista rivelazione dell’anno Blanco), Fabrizio Moro, Elisa.

Tra i nomi degli altri cantanti troviamo anche: Donatella Rettore in coppia con Ditonellapiaga, Irama, Sangiovanni, Achille Lauro, AKA 7ven, Ana Mena, Dargen D’Amico, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Rkomi, Noemi e Michele Bravi.

Sanremo 2022: la band esclusa

Molti sono gli artisti che hanno appreso di non essere stati scelti per partecipare alla competizione canora. Tra questi c’è una band che da 25 anni non riesce a calcare il palco del Teatro Ariston.

Eppure, loro nel 1997 hanno anche vinto il Festival di Sanremo, arrivando a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno classificandosi al quarto posto.

Le parole degli esclusi

Stiamo parlando del gruppo musicale formato da Alessandra Drusian e suo marito Fabio Ricci, ossia i Jalisse.

La band ha voluto far sapere tramite i suoi canali social di aver presentato nuovamente una canzone per partecipare al Festival di Sanremo, come accade da 25 anni, ma nessuno ha mai accettato la loro richiesta.

Con parole amare, i Jalisse, hanno pubblicato il testo della canzone intitolata È proprio questo quello che ci manca sui loro social.

“Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni.” – scrivono sui social Alessandra e Fabio – “Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo. Titolo “È proprio questo quello che ci manca”, ecco il testo di Ale e Fabio per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997 (e 30 anni di vita insieme)“.