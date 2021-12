Ludovico Einaudi, tutte le prossime date del suo tour nel 2022

By

Ludovico Einaudi nel 2022 proseguirà il suo tour Europeo cominciato nel 2021. Ecco dove sarà.

Classe 1995, Ludovico Einaudi è un compositore e pianista italiano, famoso per aver composto numerose colonne sonore di film importanti e di fortunate serie tv.

Figlio dell’editore Giulio Einaudi, e nipote di Luigi Einaudi, presidente della Repubblica dal 1948 al 1955 inizia la sua carriera come compositore classico per poi incorporare nella sua musica altri stili tra cui il rock, il pop, il jazz, world music e la musica popolare.

La formazione di Ludovico Einaudi

Si è formato al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano avendo con docente il compositore Luciano Berio.

Dopo un iniziale tour che ha avuto il via nel 2021 e vede il compositore esibirsi in molte date a Milano, dal 2022 sarà presente in varie zone d’Europa.

Il tour Europeo del 2022

Ecco le date e i luoghi dove sarà presente Ludovico Einaudi nel 2022:

De Doelen – Grote Zaal, Rotterdam, Olanda

Palais des Beaux-Art (Bozar) – Salle Henry le Boeuf, Brussels, Belgio

Capitole Gent, Ghent, Belgio

Eventim Apollo, Londra, Regno Unito

Eventim Apollo, Londra, Regno Unito

O2 Apollo Manchester, Manchester, Regno Unito

Alexandra Palace Theatre, Londra, Regno Unito

Alexandra Palace Theatre, Londra, Regno Unito

Koncerthuset, Copenhagen, Danimarca

Isarphilharmonie, Monaco di Baviera, Germania

Isarphilharmonie, Monaco di Baviera, Germania

Isarphilharmonie, Monaco di Baviera, Germania

Oslo Konserthus, Oslo, Norvegia

Oslo Konserthus, Oslo, Norvegia

Lisbon Coliseum, Lisbona, Portogallo

Gran Teatre del Liceu, Barcellona, Spagna

Gran Teatre del Liceu, Barcellona, Spagna

Teatro Diana, Guadalajara, JAL, Messico

Auditorio Nacional, México, DF, Messico

martedì, 14 giugno 2022 – 20:00

The Centre in Vancouver for Performing Arts, Vancouver, Canada

Paramount Theatre Seattle, Seattle, WA, USA

Fox Theater Oakland, Oakland, CA, USA

Fox Theater Oakland, Oakland, CA, USA

Greek Theatre Los Angeles, Los Angeles, CA, USA

Winspear Opera House, Dallas, TX, USA

Chicago Symphony Hall, Chicago, IL, USA

Kennedy Center Concert Hall, Washington, DC, USA

Beacon Theatre, New York, NY, USA

Salle Wilfrid Pelletier – Place Des Arts, Montréal, Canada

Roy Thomson Hall, Toronto, Canada