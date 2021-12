Riconosci il ragazzo in foto? Oggi è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo

Il ragazzo in foto, esordiente al Festival di Sanremo 1968, oggi è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo. Ecco di chi si tratta.

Capelli neri, occhiali, aria emozionata per il suo debutto al Festival di Sanremo, il ragazzo in foto non aveva idea che sarebbe diventato uno dei cantanti più apprezzati e famosi non solo in Italia ma nel resto del mondo.

Stiamo parlando di: Al Bano Carrisi.

Al Bano Carrisi: Da Cellino San Marco al successo

Albano Antonio Carrisi, conosciuto con lo pseudonimo di Al Bano, nato nel 1943 a Cellino San Marco, da genitori agricoltori, sin dalla tenera età si appassiona alla musica cantando stornelli e canzoncine tradizionali d’origine pugliese fino ad arrivare a scrivere la sua prima canzone intitolata Addio Sicilia a soli dodici anni.

Dopo essersi ritirato dagli studi dove era iscritto presso l’ Istituto Magistrale di Lecce, si reca a Milano dove comincia a lavorare per un noto ristorante del capoluogo Lombardo e in questo posto fa la conoscenza del produttore Pino Massara che era in cerca di nuovi talenti.

Grazie a questo incontro nel 1965 incide il suo primo disco, ma il successo arriva due anni dopo con il brano Nel sole. La canzone che ottiene un enorme successo diventa anche un musicarello che oltre ad avere come protagonisti lo stesso Al Bano vede la presenza di Romina Power.

Dal questo incontro nasce l’amore, infatti i due si fidanzano per poi sposarsi nel 1970. Dal loro matrimonio nascono quattro figli: Ylenia, scomparsa nel 1993, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr.

La coppia si separa nel 1999 e nel 2000 il cantante trova un nuovo amore fidanzandosi con con Loredana Lecciso dal quale ha due figli Yasmine (che è stata assieme al padre giudice della scorsa edizione di The Voice Senior) e Albano Junior conosciuto come Bido.

Nonostante i due non siano mai stati sposati e il loro rapporto ha avuto dei momenti di crisi, la coppia continua a vivere felicemente sotto lo stesso tetto nelle Tenute Albano Carrisi.

I programmi di Milly Carlucci a cui ha partecipato

Ultimamente, il cantante è stato uno dei concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, ma si è ritrovato costretto a ritirarsi spontaneamente per via di un’infortunio che ha colpito la sua ballerina Oxana Lebedew.

Un grande gesto di altruismo che ha visto Al Bano rinunciare alla gara per preservare le condizioni fisiche della donna.

L’uomo era già stato protagonista di un programma di Milly Carlucci, nel 2020 infatti aveva partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato nei panni della maschera del Leone classificandosi al secondo posto dietro il vincitore Teo Mammuccari che indossava la maschera del Coniglio.