Sanremo 2022, Tommaso Paradiso alla conduzione con Amadeus?”Non confermo ne smentisco”

A Sanremo 2022, al fianco di Amadeus potrebbe esserci Tommaso Paradiso. Ecco le parole del conduttore a riguardo.

Il prossimo Festival di Sanremo, si terrà nella città di Sanremo in provincia di Imperia, dal 1 al 5 febbraio 2022.

Nei giorni scorsi Amadeus ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara alla kermesse e abbiamo avuto modo di conoscere i tre giovani che grazie alla vittoria di Sanremo Giovani saliranno sul palco del Teatro Ariston per cercare di vincere la kermesse.

Sanremo 2022: Tommaso Paradisco co-conduttore?

Sul palco del prossimo Festival di Sanremo ci saranno i seguenti artisti con il rispettivo brano:

Achille Lauro (con Harlem Gospel Choir) – Domenica

AKA 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

I brani che i 25 cantanti canteranno sul palco del Teatro Ariston, saranno in gara al Festival di Sanremo 2022. Il vincitore del brano che trionferà nella kermesse sanremese, come accade già dall’edizione 2015, avrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino presso il PalaOlimpico dal 10 al 14 maggio 2022.

I presunti nomi dei co-conduttori

Al momento non si sa chi salirà sul palco con Amadeus , alcune indiscrezioni vogliono come co-conduttrici Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi, ma ultimamente anche un altro nome comincia a circolare tra gli addetti ai lavori.

Il cantante Tommaso Paradiso, sembra essere ad un passo da ricoprire il ruolo che nel 2019 fu di Tiziano Ferro.

A proposti di questo, Amadeus, ospite del programma Password su Rtl 102.5 ha risposto in questo modo:

“A me piace quando si vocifera, credo di essere stato con sul palco prima ancora di iniziare con almeno 20 o 30 signore, con ospiti uomini, amici. Giusto che accada questo, il festival appartiene a tutti. Su Tommaso Paradiso non confermo e non smentisco“.

Nessuna dichiarazione invece da parte dell’ex frontman dei The Giornalisti, che ha da poco pubblicato il suo nuovo brano La stagione del cancro e del leone ed ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo disco Space Cowboy in uscita a marzo.

