Alicia Keys pubblica il suo disco “extralarge”

By

Alicia Keys ha pubblicato il suo nuovo album dalle proporzioni Extralarge. Ecco cosa aspettarsi.

Alicia Augello Cook, meglio conosciuta con il nome d’arte Alicia Keys, è una cantautrice, musicista e attrice statunitense.

Nata a New York nel 1981, dopo la separazioni dei genitori è la madre a pensare a sostenerla nello sviluppo del suo talento musicale.

Alicia Keys e il disco XL

Il sogno dell’allora bambina era quello di diventare attrice, così fu accompagnata dalla sua genitrice a sostenere un provino per I Robinson, dove prese parte di una delle amiche di Rudy in un episodio mandato in onda nel 1985.

Presto però Alicia lascia la recitazione (tornando poi in età adulta sia in pellicole cinematografiche che serie televisive), per dedicarsi al mondo musicale cominciando a prendere lezioni di pianoforte a soli sette anni cominciando a famigliarizzare con la musica classica eseguendo pezzi di repertorio.

All’età di 14 anni scrive la sua prima canzone che viene in seguito pubblicata in uno dei suoi album.

A 16 anni si diploma diventando la miglior alunna nel suo corso, e nel 2001 dopo essersi esibita al The Oprah Winfey Show pubblica il suo primo disco Song in A Minor che diventa un successo a livello planetario vendendo oltre 12milioni di dischi.

A 20 anni dal suo esordio discografico, Alicia Keys, ha deciso di mettere in commercio una versione particolare del suo nuovo album.

L’album in due parti

Il nuovo lavoro della cantante, Keys, è diviso in due parti, andando a comporre così una tracklist completa di 26 brani.

La prima parte del disco è intitolato Originals ed è composto da brani a detto dell’artista, tranquille, per pianoforte mentre la seconda parte intitolata Unlocked comprende gli stessi brani rivisitati in una chiave più ritmata e pop.

Grazie a questo esperimento ci ritroviamo un disco che ha elementi jazz, ballad che vanno a scontrarsi con gli stessi pezzi eseguiti in un modo r&b, pop e Hip Hop.

Seppur della stessa artista, si nota come Alicia Keys si senta più a suo agio nei brani della versione Originals, co-prodotta assieme a suo marito Swizz Beat.

In Unlocked, inoltre sono presenti anche canzoni nuove che danno alla cantante il giusto merito e spessore del suo talento capace di spaziare tra ritmi lenti e sofisticati a musiche più articolate e dance.

Alicia Keys durante la sua carriera ha collezionato numerosi premi tra cui 15 Grammy Award, 17 NAACP Image Award, 11 Soul Train Music Award, 9 Billboard Music Awards, 7 BET Awards e 4 MTV Video Music Awards.