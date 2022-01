Sanremo 2022, nuove critiche da parte di Pago per la sua esclusione

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Molti sono anche i cantanti che sono stati esclusi dalla lista, tra questi i Jalisse, che vengono lasciati fuori da ben 25 anni, Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, Arisa, Mara Sattei e tanti altri.

Le parole del cantautore

Uno in particolare, il cantautore Pago, si è espresso duramente rispetto la sua esclusione.

Dopo aver espresso tutta la sua delusione del non essere stato inserito nella lista dei partecipanti alla kermesse, ha voluto nuovamente dire la sua su quanto accaduto:

“Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare.” – ha affermato Pago – “Non capisco la dinamica. Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival ma ci sono tanti artisti che ci provano e che lo meriterebbero. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro”.

Il cinquantenne, vedeva la partecipazione al Festival come un momento di rinascita artistica.