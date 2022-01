Drake e l’iniziativa benefica a Natale: distribuisce banconote dall’auto

Drake per Natale ha distribuito alcune banconote dall’auto come iniziativa benefica. Ecco cosa è accaduto.

Aubrey Drake Graham, noto semplicemente come Drake, è un rapper, cantante, attore e produttore discografico statunitense.

Nato a Toronto nel 1986, nell’Ontario, ma madre canadese e padre marocchino, anch’egli musicista, ha frequentato il Forest Hill Collegiate Institute e durante le scuole superiori ha cominciato a recitare su suggerimento di un agente.

Drake: il gesto inaspettato

Debutta interpretando il ruolo di Jimmy Brooks, studente ferito in una sparatoria, ottenendo il primo ruolo di un protagonista con disabilità fisiche nella serie Degrassi: The Next Generation.

Successivamente, esordisce al cinema con Charlie Bartlett, al fianco di Anton Yelchin e Robert Downey Jr.

Nipote del bassista Larry Graham, è anche cantante e produttore discografico sotto lo pseudonimo di Champagne Papi.

Il suo primo mixtape risale al 2006, sotto il suo nome d’arte Drake, e in questo periodo fonda la sua etichetta discografica che chiamandola All Things Fresh per poi rinominarla October’s Very Own, fondandola ufficialmente soltanto nel 2012.

Dopo vari mixtape e collaborazioni con altri artisti, nel 2008 progetta di pubblicare il suo primo album ma questo viene messo in commercio soltanto nel 2010 ottenendo un enorme successo di vendite raggiungendo la Top Ten della Billboard 200 classificandosi al primo posto.

Nel suo stile, Drake, fa riferimento a molti cantanti hip hop tra cui Kanye West, Jay-Z e Lil Wayne, confermando anche di essere stato influenzato da artisti della R&B come Aaliyah e Chris Brown, affermando di aver subito anche alcune contaminazioni musicali da Vybz Kartel.

I suoi versi sono famosi per le liriche egoistiche, dove tratta temi romantici basati sul suo rapporto con le donne. Dotato di una versatilità vocale, riesce a rappare non solo sulle basi hip hop ma anche su quelle melodiche pop.

Drake come Santa Clause

Lo scorso 25 dicembre, Drake in sella alla sua Mercedes Maybach, ha donato soldi ai passanti sulle strade di Toronto gettandoli dal finestrino.

Un gesto che ha lasciato senza parole gli abitanti canadesi. Il cantante vanta di avere un patrimonio che si aggira sui 245 milioni di dollari (equivalenti a più di 215 milioni di euro).

Il gesto e le immagini del cantante hanno fatto il giro del web tanto che i suoi ammiratori lo hanno rinominato Santa in real life, ossia Babbo Natale nella vita reale.

Non è la prima volta che il rapper fa qualcosa del genere, nel 2018, durante le riprese di un video musicale ha donato quasi un milione di dollari e ne ha donato 50mila ai senza tetto comprando, inoltre, divise scolastiche per gli studenti meno fortunati.