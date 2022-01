Ariana Grande e Billie Eilish incoronate regine social 2021

Nella classifica delle regine della musica più seguite sui social al primo posto troviamo Ariana Grande e Billie Eilish. Ecco tutti i dettagli.

I social sono un importante mezzo di comunicazione. Lo sanno bene gli influencer, che utilizzano questi media come fonte per farsi conoscere al grande pubblico o per lanciare tendenze.

Sebbene alcuni personaggi sono diventati noti proprio per l’utilizzo fatto con i loro profili su varie piattaforme e app digitali, altri invece, hanno creato un account solo per essere più vicini ai loro fan e interagire con loro, o mostrare foto e video della loro quotidianità o aggiornarli sui prossimi progetti della loro carriera.

Ariana Grande e Billie Eilish regine dei social

Per questo, anche chi ha una carriera ben diversa da quella di influencer, è molto seguito sui social.

Nel 2021 molti sono i personaggi di svariati campi dalla musica al calcio, fino al cinema e alla politica, che vantano di avere milioni di followers.

Al primo posto delle star con più like sui loro post troviamo con ben 32,2milioni di mi paice, Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez. Nella classifica presente anche un collega del calciatore portoghese, stiamo parlando del Pallone d’Oro Lionel Messi, che occupa ben tre posizioni della classifica dei post più apprezzati sui social.

Nella top ten presenti anche Kylie Jenner e Tom Holland, attore di fama internazionale famoso in particolar modo per aver ricoperto il ruolo di Spiderman nell’ultima trilogia riscuotendo successo e apprezzamento da parte di milioni di fan.

Al secondo posto della classifica, troviamo la prima star musicale, trattasi di Ariana Grande, che vanta 27 milioni di like con un post del 26 maggio dove bacia il suo novello sposo Dalton Gomez.

I maggiori like del 2021

L’unica cantante, (esclusa la Grande che vanta una carriera anche come attrice), presente nella classifica è Billie Eilish presente nella top ten in ben due posizioni.

Nella prima foto con più mi piace sfoggia una chioma biondo platino e nella seconda foto invece è in posa in versione pin-up per un servizio fotografico per British Vougue.

Per quanto riguarda l’Italia invece, sembrava difficile buttare giù dal trono Chiara Ferragni ma nel 2021 Khaby Lame è riuscito nell’impresa ottenendo molti più followers rispetto l’imprenditrice digitale e di conseguenza è suo il post italiano con più like.

Nella top ten presenti anche: Gianluca Vacchi, Michele Morrone, Fedez, Valentino Rossi, Belen Rodriguez, Gianluigi Buffon, Mario Balotelli e Andrea Pirlo.

Una nota speciale va anche alla foto della vittoria della Nazionale di calcio dell’Italia agli Europei 2020, tenutosi a Luglio 2021, che ha superato milioni di like.