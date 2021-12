Sanremo 2022, ipotesi conduttrice che affiancherà Amadeus: ecco chi è

By

Ad affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2022 potrebbe esserci una famosa conduttrice. Ecco di chi si tratta.

Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte. Mancano meno di due mesi per dare il via. Infatti dal 1 al 5 febbraio del nuovo anno, il Teatro Ariston ospiterà il 72° Festival di Sanremo.

Per la terza volta, il direttore artistico e conduttore sarà Amadeus, dopo l’ottimo lavoro fatto nel 2021 con la vittoria dei Maneskin che ha dato modo all’Italia di vincere l’Eurovision Song Contest e di far conoscere la band in tutto il mondo.

Inoltre, molti brani della scorsa edizione, sono stati certificati dalla FIMI, con l’oro e il platino come non accadeva da molte edizioni, decretando così il successo del Festival di Sanremo 2021 così come la rinascita artistica di Orietta Berti.

Sanremo 2022: ecco chi potrebbe esserci al fianco di Amadeus

Lo scorso 4 dicembre, all’interno del TG1, Amadeus ha annunciato i 22 campioni che gareggeranno alla kermesse questi sono: Achille Lauro, AKA 7ven, Ana Mena, D’Argen D’amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob con Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Sangiovanni.

A questi andranno ad aggiungersi i due vincitori di Sanremo Giovani, che verranno scelti il 15 dicembre, nella gara a loro dedicata e i trionfatori avranno la possibilità di gareggiare direttamente nella categoria principale al Festival di Sanremo 2022 con un brano diverso da quello presentato nella gara dei Giovani.

La stessa cosa accadde nel 2019, dove Einar e Mahmood vinsero la gara dei giovani che si tenne a dicembre del 2018 ed entrarono in gara tra i campioni nel 2019 decretando la vittoria di Mahmood con il brano Soldi.

I co-conduttori

Al momento non si hanno notizie riguardo coloro che affiancheranno Amadeus nella conduzione. Tra i nomi circola quello dell’atleta Marcell Jacobs che pare dovrebbe ricoprire il ruolo che nel 2021 è stato di Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda le donne, negli ultimi giorni, si fa sempre più incessante il nome di Elisa Isoardi, che si dovrebbe passare il testimone nel corso delle serate con Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis.

Da parte delle donne e dell’atleta per ora non c’è ancora nessuna conferma così come nessuna smentita, tra l’altro, era stato anche fatto il nome di Gerry Scotti nella co-conduzione.

Non resta che aspettare l’ufficialità da parte di Amadeus per scoprire chi lo affiancherà nella prossima edizione del Festival di Sanremo.