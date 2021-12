Amici 2021, Albe viene rimproverato dalla Pettinelli: il cantante è a rischio?

Ad Amici 2021, il cantante Albe ha subito una ramanzina dalla sua docente Anna Pettinelli. Ecco le parole dell’insegnante.

Amici di Maria De Filippi, è un talent, che da ventuno anno da la possibilità a molti ragazzi di esordire nel mondo dello spettacolo.

Molte sono le possibilità che gli allievi hanno di imparare all’interno della scuola più famosa d’Italia, come tante sono le carriere che si sono avviate a fine percorso.

Amici 2021: Albe e le parole della Pettinelli

Basti pensare che in ventuno edizioni, molti sono i personaggi che una volta terminata la trasmissione hanno trovato il loro giusto collocamento nel mondo della musica, della danza e della televisione.

Tra i protagonisti più famosi della trasmissione ci sono le cantanti Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, per poi proseguire con una lunga fila di nomi tra cui troviamo: Irama, Stefano De Martino, Diana Del Bufalo, Anbeta Toromani, Valerio Scanu, Marco Carta, The Kolors, Giulia Ottonello, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Moreno, Elodie e via dicendo.

Lo scopo del talent è quello di riuscire ad eccellere nella propria materia, anche se nei primi anni, per rimanere all’interno della scuola era necessario prepararsi anche nelle discipline di cui non si era titolare.

Negli ultimi anni, invece, per poter accedere alla fase serale, è opportuno riuscire a mantenersi stretto il proprio banco, facendosi riconfermare la maglia dal docente che ha scelto la propria partecipazione al talent e superando le sfide qualora ce ne fossero.

Albe e lo scontro con Anna Pettinelli

Durante lo speciale di domenica 12 dicembre, a seguito di una gara di cover che ha visto come giudice Sabrina Ferilli, i cantanti Alex, Elena ed Albe avendo ottenuto il voto più basso, (un 7), rispetto gli altri loro colleghi, dovranno sostenere una sfida.

In particolar modo, Anna Pettinelli, docente di canto di Albe, si è ritenuta insoddisfatta dalla performance del suo allievo a tal punto da arrivargli a dire che se non migliora potrebbe prendere in considerazione l’idea di sostituirlo con un nuovo allievo che arriverà dai casting e che le sembrerà più interessante.

Il cantante ha replicato affermando di non sentirsi di valere abbastanza e che vorrebbe dimostrarsi più sicuro e crede di più in se stesso.

La docente, dopo le dure parole, ha rassicurato il ragazzo dicendogli di non demordere e di non dare per scontato che il banco sia per sempre suo solo perché è all’interno da inizio programma.

Albe, nel prossimo speciale, dovrà affrontare una sfida con un cantante esterno.