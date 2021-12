Amici, Alessandra Celentano sospende la maglia ad una delle allieve: ecco chi è

Durante l’ultimo speciale di Amici di Maria De Filippi, la maestra Alessandra Celentano ha sospeso la maglia ad una delle allieve. Ecco di chi si tratta.

Alessandra Celentano è una delle professoresse più “anziane” del talent Amici di Maria De Filippi.

Docente di danza classica, la donna è sempre stata esigente nei confronti dei propri alunni, in particolar modo negli anni è sempre stata diretta spiegando il più delle volte perché si ritiene insoddisfatta di alcuni allievi e il perché sia molto severa.

La donna ha affermato che il suo essere dura e schietta è dovuto al fatto di non voler illudere il ballerino che va a giudicare e di metterlo sin da subito a fare i conti con la realtà del mondo della danza con cui si andrà a scontrare una volta uscito dalla scuola più famosa d’Italia.

Amici: Alessandra Celentano sospende una maglia

La sua presenza all’interno del talent risale sin dalla terza edizione e tutti quanti le portano un grande rispetto a tal punto da chiamarla “maestra”. Nonostante questo è spesso presa di mira dalla conduttrice Maria De Filippi e lei stessa quando è possibile si mette in gioco per dei siparietti divertenti come la gara di latino da cui ne è uscita vincitrice contro Lorella Cuccarini, eseguita in coppia con Raimondo Todaro.

Nello scorso speciale di Amici, andato in onda il 12 dicembre, Alessandra Celentano ha sospeso la maglia ad una sua allieva Cosmary.

La ballerina, è entrata nella scuola soltanto da una settimana, vincendo una sfida contro Virginia, che era stata scelta direttamente dalla maestra Celentano ed inserita all’interno della classe grazie alla proposta della stessa di inserire un banco in più.

La settimana seguente, Virginia si è ritrovata a doversi sfidare contro Cosmary che ha vinto la sfida giudicata dal ballerino e coreografo Garrison, e di conseguenza la ragazza è diventata allieva della Celentano.

La decisione della maestra

Così, la professoressa, dopo una sola settimana, ha sospeso la maglia di Cosmary, affermando che lei non l’avrebbe mai scelta e che quindi le è stata “subita” per via della sfida, e che per riavere l’ambita felpa dovrà lavorare con lei in sala danza e dimostrare di avere le attitudini giuste per rimanere a far parte della scuola.

Cosmary Fasanelli non ha battuto ciglio sulla decisione della sua insegnante promettendo di mettercela tutta dimostrando un comportamento giusto ed educato che è stato apprezzato dalla sua insegnante.

Inoltre, la ragazza sembra aver fatto perdere la testa al cantante Alex.