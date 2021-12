Sanremo 2022, ex cantante di Amici di Maria de Filippi scartato alla selezione: chi è

Uno dei cantanti più di successo della trasmissione Amici di Maria De Filippi pare essere stato scartato dalla rosa dei Big di Sanremo per dare spazio ad un altro artista. Ecco di chi si tratta.

Il prossimo Festival di Sanremo che avrà luogo nella città Ligure dal 1 al 5 febbraio prossimo e vedrà per la terza volta nei panni di direttore artistico e conduttore Amadeus, ha cominciato già da molto tempo la sua fase preparatoria.

Sappiamo che la gara sarà unica e coinvolgerà 22 campioni della musica italiana (numero che potrebbe aumentare come accaduto negli scorsi anni su decisione del direttore artistico) e i due vincitori della gara Sanremo Giovani che andrà in onda il prossimo 15 dicembre su Rai1.

Sanremo 2022: il cantante scartato

In occasione di questa serata, Amadeus, svelerà il nome dei Big che parteciperanno alla kermesse.

Molte sono state le indiscrezioni riguardo coloro che saliranno sul palco del Teatro Ariston ma al momento non si ha nessuna certezza.

Tra i nomi più papabili ci sarebbero Elisa e Rkomi, i due artisti inizialmente si pensava potessero gareggiare insieme ma secondo alcune rivelazioni i due dovrebbero gareggiare separatamente. Se per il rapper sarebbe un debutto per Elisa sarà un ritorno a 21 anni dalla sua unica partecipazione che la vide trionfare con il brano Luce (tramonti a nord est).

Ci sarebbe anche il ritorno di Achille Lauro, per la quarta volta di fila all’Ariston, (in gara nel 2019 e 2020 e come ospite fisso nel 2021), ma si parla anche della partecipazione di Donatella Rettore in coppia con l’esordiente Ditonellapiaga, di AKA7ven e di Gianni Morandi.

Tra i nomi che sono trapelati ci sarebbe anche il ritorno di Orietta Berti dopo un annata che le ha ridato una seconda giovinezza, Anna Tatangelo, Giordana Angi e potrebbe esserci l’esordio in gara della regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena.

Tra i cantanti che hanno inviato un brano ci sono anche i Jalisse, che pur di provare l’ebbrezza del ritorno in gara, si accontenterebbero dell’ultimo posto in classifica.

L’ex di Amici che non ha convinto la giuria

Secondo alcune fonti, tra i big di Sanremo 2022 non dovrebbe esserci Sangiovanni.

Il giovane cantautore, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, pare essere stato scartato all’ultimo momento per lasciare il posto ad un artista con una grande carriera alle spalle.

Stiamo parlando di Massimo Ranieri, che pare essere stato scelto al posto del giovane cantante di Malibù che non ha convinto totalmente la giuria che seleziona le canzoni.

C’è da dire che l’ultima parola però spetta ad Amadeus e quindi le carte sono ancora tutte da giocare e non ci resta che aspettare il 15 dicembre per scoprire quali saranno i cantanti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo febbraio.

