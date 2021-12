By

Ascolta la canzone “No Limit” di Nika Paris. Dai anche un’occhiata al testo originale e alla traduzione in Italiano.

Canzone interpretata ad X-Factor 2021, “No Limit”, cantata dall’amatissima concorrente bulgara Nika Paris, è una hit che sta avendo un enorme successo nel nostro Paese.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana e al videoclip ufficiale.

No Limit testo, Nika Paris

Oui, j’ai des projets ce soir

Non, tu ne peux pas venir

Mon plan est de danser jusqu’à mes pieds n’en peuvent plus et

Je veux pas m’arrêter tant que mes sandales seront pleines de sable

Bien sûr, je serai toute seule

Parce que je ne veux personne

J’ai pas de limites

Je ne m’arrête pas

Pourtant c’est vrai

Rien ne peut m’arrêter

Et non, je ne veux pas coucher ce soir

C’est la soirée, donc tout commence maintenant

Je vais nager, danser, aimer

Vous pourrez pas me contrôler

C’est la seule chose qui peut m’aider

Donc vous me laissez

Je’ai pas de limites

Je ne m’arrête pas

Pourtant c’est vrai

Rien ne peut m’arrêter

J’ai attendu pour cette chance depuis le dernier été

Je vais mettre ma robe bleue et chanter et

Je vais dancer et imaginer que t’es

Là avec moi, mais ça suffira pas

Je’ai pas de limites

Je ne m’arrête pas

Pourtant c’est vrai

Rien ne peut m’arrêter

Et non, je ne veux pas coucher ce soir

C’est la soirée, donc tout commence maintenant

Je vais nager, danser, aimer

Vous pourrez pas me contrôler

C’est la seule chose qui peut m’aider

Donc vous me laissez

Je’ai pas de limites

Je ne m’arrête pas

Pourtant c’est vrai

Rien ne peut m’arrêter

J’ai pas de limites !

Nika Paris: traduzione di No Limit

Sì, ho dei progetti stasera

No, non puoi venire

Il mio piano è di ballare fino a che i miei piedi non ne possano più e

Non voglio fermarmi finché i miei sandali saranno pieni di sabbia

Certo, sarò tutta sola

Perché non voglio nessuno

Non ho limiti

Non mi fermo

Eppure è vero

Niente mi può fermare

E no, stasera non voglio dormire

È la serata, quindi tutto comincia adesso

Nuoterò, danzerò, amerò

Non potete controllarmi

È l’unica cosa che può aiutarmi

Quindi lasciatemi

Non ho limiti

Non mi fermo

Eppure è vero

Niente mi può fermare

Ho aspettato questa opportunità dalla scorsa estate

Metterò il mio vestito blu e canterò e

Ballerò e immaginerò che sei

Qua con me, ma non basterà

Non ho limiti

Non mi fermo

Eppure è vero

Niente mi può fermare

E no, stasera non voglio dormire

È la serata, quindi tutto comincia adesso

Nuoterò, ballerò, amerò

Non potete controllarmi

È l’unica cosa che può aiutarmi

Quindi lasciatemi

Non ho limiti

Non mi fermo

Eppure è vero

Niente mi può fermare

Non ho limiti!

L’audio ufficiale

