Ascolta la canzone “Angelina Jolie” del rapper genovese Bresh. Dai anche un’occhiata al significato, al testo e al videoclip ufficiale.

Canzone uscita il 21 aprile 2021, “Angelina Jolie”, interpretata dall’amatissimo rapper genovese Bresh, è un singolo che sta ottenendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale, scoprendo il significato che costituisce.

Angelina Jolie: il significato della canzone di Bresh

Stando a quanto si evince dal testo del singolo del rapper genovese, la canzone che porta il nome della bellissima attrice statunitense tratta di un’intensa storia d’amore.

Angelina Jolie testo Bresh

Intro

Okay, okay-okay

20-21 (20-21), okay, forse è meglio

Okay, 20/21 forse è meglio (No joke)

I don’t joke, bro (B-R-E-S-H, no joke, bro)

That’s Shune, am I right?

Strofa 1

Oggi, sì, mi sento il Papa, ho la Papa Ganja in casa

Cammino a un metro da terra come in papamobile

Nuova vita, nuova casa, lei è rimasta scioccata

E non fa più la distaccata, vuol far la notte con me

Tanto parlo mentre rido, se ti guardo al quarto tiro

Non sei stupida e lo ammiro, ci sai fare anche con me

Profumi da piedi a capa, porti rabbia distillata

Parli e rimetti il mascara nella tua borsa di Hermès

Luci bianche dalla strada, lei è già mezza struccata

Io l’avrei già soffocata di porcate, l’età c’è

Ma c’ha il dramma con la mamma e vuole esser fedele al papà

Si stringe la cinta, è brava, vuole rivedere me

Ritornello

Io non ti troverò più da nessun’altra parte

Ma se l’alchimia non parte, non faccio il viaggio con te

E se poi mi pentirò, ti cercherò distante

Non sei una come le altre, ma nemmeno come me

Strofa 2

Sono fuori casa, ma non riesco a stare ASAP

Ho la linea intercettata, gli urlerò in faccia: “No cap”

L’Italia è pregiudicata, comprerò villa a Mombasa

Poi scomparirò dai radar come Craxi ad Hammamet

Entro e esco dalla sala con più impatto del Niagara

D’altronde chi sbaglia paga e non puoi usare la PostePay

Grazie al cielo non mi è stato ancora detto se esiste un posto perfetto

Per depositare al fresco i cazzi miei

Una donna non mi cambia, cambia la donna che sbaglia

Mafia, pizza, t’imbavaglia, così non si sporca lei

E tu ti senti Al Capone, ma mi sembri più un cappone

Poi ti atteggi come un re, però vali come un Jack

Pre-Ritornello

Io ho fatto tante volte sceneggiate come al cinema

Pensavo di trovare pure io la mia Angelina, ma

Un letto tira l’altro, senza dormire un ca**o

Vorrei un giorno trovarti di fianco la mattina, ma

Ritornello

Io non ti troverò più da nessun’altra parte

Ma se l’alchimia non parte, non faccio il viaggio con te

E se poi mi pentirò, ti cercherò distante

Non sei una come le altre, ma nemmeno come me

Conclusione

(Oh, B-R-E-S-H)

(20/21, all’interno di una nuova era)

(Sarà un film)

(Non è teatro, questo è cinema)

Il videoclip ufficiale

Giordano Caforio