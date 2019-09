Samurai Jay – Gang feat. Geôlier: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Rilasciato il 17 settembre 2019, Gang è un singolo del rapper napoletano Gennaro Amatore, in arte Samurai Jay, con la collaborazione del collega Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geôlier: leggi il testo e la traduzione e ascolta questo nuovo pezzo, scritto dagli interpreti e prodotto da M4W e dal napoletano Davide Totaro, in arte Dat Boi Dee.

Nella contagiosa canzone, Samurai canta di conquistare facilmente le ragazze, anche grazie alla sua celebrità ed i tanti soldi che guadagna facendo il rapper. Emanuele è più o meno sulla stessa lunghezza d’onda: interamente in dialetto partenopeo, vanta anche di collezionare biancheria intima femminile…

Samurai Jay – Gang testo e traduzione

Entro nel club, yah

Senza la gang, yah

Chiamo Dani

Tutto apposto

Da-Da-Da-Da-Dat Boi

Runnin’ To The Bank Like

[Samurai Jay]

Yeh, brilliamo come le stelle il 10 di agosto (di agosto)

No, non ci fermi, fan*ulo il posto di blocco (nanana)

Prima era un sogno, lo volevamo a ogni costo (Yeh)

Il portafoglio ora si fa sempre più grosso (Yeh)

E questa tipa che vuole fare la diva con me

Che si comporta come se ce l’avesse solo lei

Mi ha visto in giro e il giorno dopo mi ha intasato il DM

Mi spiace baby ma sei l’ultimo dei pensieri miei

Sto scemo che si atteggia in giro e dice di essere il capo

Peccato che il capo alla fine si è preso il mio scarto

Non ci fo*ti con la squadra perché sei troppo scarso

E ti mando a scuola con lo zaino, dai chiamami babbo

[Geolier]

Ehi

Mo tras rint o club cu me tt a sicurezz

Speng tutt cos e nun m pigl manc o riest

Facc tropp schif a sti sciem e facc ribrezz

AMG rint o rion co led a rint celest

Napoletano veste Prada

Chest mo fa a brava

N’attim m chiamm

Nun ma port adda fa a bava

Chest m chiamm papi

Ma ij n’a chiamm mama

Ma ritt che a me m’ama

Nu sta bon ca cap

Stamm chin r’or manc fossm egizian

Cammin ngopp o mezz senz casc e senza man

Stu scem a fatt o tip e sta t’appis a nammurat

È vnut p na fot e s ne gliut tutta spugliat

L’intim re femmn p me so souvenir

Ogni città teng nu tanga

Stann 10 nda valigia

A chisti sciem sai che i accir

Già in partenz ndo chi migl’

O sai Geolier piac a sor, piac a mamm e pur a figl (ahahahah, brr)

Ora entro nel locale e con me tutta la sicurezza

Spengo tutto e non mi prendo neanche il resto

Faccio troppo schifo a questi scemi faccio ribrezzo

AMG nel ghetto con dentro i led celesti (Nota: si riferisce alla Mercedes AMG)

Napoletano veste Prada

Questa ora fa la brava

Un attimo e mi chiama

Non me la porto deve uscirle la bava

Questa mi chiama papi

ma io non la chiamo mama

mi hanno detto che mi ama

non sta bene con la testa

siamo pieni d’oro neanche fossimo egiziani

vado in moto senza casco e senza mani

questo scemo ha fatto il figo e dà buca alla morosa

Lei è venuta per una foto e se n’è andata tutta nuda

La biancheria intima delle femmine per me sono souvenir

In ogni città mi tengo un tanga

Che ne sono dieci in valigia

A questi scemi sai che li uccido

Già in partenza in un miglio

Lo sai, Geolier piace alla sorella, alla madre e anche alla figlia





