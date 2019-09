Gemitaiz & MadMan – Scatola Nera è il nuovo album collaborativo in uscita: i titoli delle canzoni

Scatola Nera è il secondo album collaborativo dei rapper Gemitaiz & MadMan, rilasciato il 20 settembre 2019 via Tanta Roba / Island Records / Universal Music, a cinque anni e quattro mesi da Kepler, ultima fortunata fatica discografica dei due artisti, che debuttò in prima posizione della classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola. I titoli delle 12 canzoni racchiuse nell’album, reperibile nel classico CD (anche in edizione autografata), in vinile e download digitale.

Il pugliese Pierfrancesco Botrugno, aka MadMan, e il romano Davide De Luca, in arte Gemitaiz, all’opera insieme anche nel mixtape Haterproof (15 ottobre 2011) e nell’EP “Detto, fatto” (30 novembre 2012) hanno dato vita a questo nuovo attesissimo progetto, anticipato da “Veleno 7”, singolo di successo già certificato platino, che ad oggi vanta anche 26 milioni di ascolti su Spotify (infrangendo il record nazionale di stream giornalieri per un unico brano sulla celebre piattaforma streaming, per esattezza 1,824,280 stream in sole 24 ore) e complessivamente oltre 11 milioni su Youtube, tra il semplice file audio e il videoclip diretto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia.

Per quel che concerne gli ospiti, i featuring sono con Salmo, Venerus, Priestess, Marracash & Guè Pequeno, Giorgia (nella title track), tha Supreme e Mahmood, uno degli artisti più gettonati degli ultimi mesi. I produttori sono invece Polezsky, Kang Brulèe, Mixer T, PK, Orang3 e Ombra.





Scatola Nera tracklist (Gemitaiz e MadMan album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Vinile – Audio CD versione autografata – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Fuori e dentro (con tha Supreme) [Prodotta da Polezsky & Kang Brulèe] 2:50 Esagono – (con Salmo) [Prodotta da Mixer T & PK] 3:06 Karate – (con Mahmood) [Prodotta da Ombra, Polezsky & Kang Brulèe] 2:55 Come me [Prodotta da Mixer T & PK] 3:14 Californication [Prodotta da Mixer T & PK] 3:05 Fiori (con Marracash & Guè Pequeno) [Prodotta da Mixer T & PK] 3:01 ¥€$ [Prodotta da Ombra] 2:19 Che ore sono – (con Venerus) [Prodotta da Ombra] 3:29 Scatola nera – (con Giorgia) [Prodotta da Ombra & PK] 3:21 Un’altra notte – (con Priestess) [Prodotta da Ombra & PK] 3:25 Tutto OK [Prodotta da Orang3] 3:38 Veleno 7 – 2:53 (Prodotta da Mixer T & PK) [Video Ufficiale]