Raphael – Como yo te amo: testo, traduzione e audio

Como yo te amo è una canzone di Miguel Rafael Martos Sánchez, in arte Raphael, rilasciata nel 1980: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

Questo pezzo fu scritto nel 1979 dal compositore spagnolo Manuel Alejandro, originariamente per il cantante spagnolo Rocío Jurado, che lo incluse nel suo album Señora (1979), ma la versione di Raphael fu la prima ad essere lanciata nel mercato latinoamericano, per essere inclusa nell’album Y sigo mi camino (1980).

Il tema della canzone, utilizzata in Temptation Island Vip 2019 (mentre Ciro medita prima della fuga), altro non è che un’appassionata dichiarazione d’amore, con parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire.

Raphael – Como yo te Amo testo e traduzione

Como yo te amo

Como yo te amo

Convéncete, convéncete

Nadie te amará

Quanto io amo te

Quanto io amo te

Convinciti, convinciti

Nessuno ti amerà

Como yo te amo

Como yo te amo

Olvídate, olvídate

Nadie te amará

Nadie te amará

Nadie, porque…

Quanto io amo te

Quanto io amo te

Andiamo, andiamo

Non ti amerà nessuno

Nessuno ti amerà

Nessuno, perché

Yo, te amo con la fuerza de los mares

Yo, te amo con el ímpetu del viento

Yo, te amo en la distancia y en el tiempo

Yo, te amo con mi alma y con mi carne

Yo, te amo como el niño a su mañana

Yo, te amo como el hombre a su recuerdo

Yo, te amo a puro grito y en silencio

Yo, te amo de una forma sobrehumana

Yo, te amo en la alegría y en el llanto

Yo, te amo en el peligro y en la calma

Yo, te amo cuando gritas, cuando callas

Yo, te amo tanto, yo te amo tanto, yo





Ti amo con la forza del mare

Ti amo con l’impeto del vento

Ti amo nella lontananza e nel tempo

Ti amo con la mia anima e con la mia carne

Ti amo come il bambino del mattino

Ti amo come l’uomo al suo ricordo

Ti amo con gridando e in silenzio

Ti amo in maniera sovrumana

Ti amo nella gioia e nel dolore

Ti amo nel pericolo e nella tranquillità

Ti amo quando gridi, quando taci

Ti amo così tanto, ti amo così tanto, io

