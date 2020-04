Payton Moormeier – Love Letter: audio, testo e traduzione del singolo d’esordio

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Love Letter, prima canzone ufficiale di Payton Moormeier, rilasciata il 17 aprile 2020 per Syft Records.

Chi è Payton Moormeier?

Questo ragazzo è nato a St. Marys, Georgia, il 28 luglio 2003, la madre di chiama Joanne ed ha una sorella di nome Faith. Moormeier è un’autentica star del web, in particolar modo di Tik Tok, dove vanta quasi 12 milioni di follower conseguiti dal 29 aprile 2017, giorno in cui il suo account è stato verificato. Ma i suoi numeri non scherzano anche su Instagram (quasi 4 milioni di follower) e oltre un milione su Youtube.

La sua prima canzone Love Letter

Su Tik Tok, il breve video condiviso del brano in oggetto ha superato in poche ore il milione di visualizzazioni. Niente male per un ragazzino, che miglior esordio discografico non credo potesse fare, in quanto la prima canzone è veramente gradevole, coinvolgente e orecchiabile. In questo pezzo, che sta letteralmente facendo impazzire le fan, si rivolge alla ragazza che ama, tuttavia questa relazione non sembra essere in piena salute anzi, pare che lei stia con un altro, quindi come da titolo, Payton ha deciso di scrivere una lettera d’amore, si, ma per se stesso, che a causa di questa delusione affettiva non se la passa di certo bene.

Payton – Love Letter Testo

I said oh, don’t tell me that

How you telling me you love me then you take it back

What’s love?

Can you tell me that?

If I gave you the world

Would you give it back?

Like oh-oh

Can you tell me

Where’d the love go

Is my heart on my sleeve

Or in your coat?

I just wanna know, baby

Where the love go

Yeah, I don’t even know myself

Tryna help me but

I don’t need help

You said you love me and no one else

Yeah, so here’s a love letter to myself

Yeah, I don’t even know myself

Tryna help me but

I don’t need help

You said you love me and no one else

Yeah, so here’s a love letter to myself

[Voce femminile]

Hey, I just wanted to check in

I’ve been really worried about you

Umm, where have you been?

What’s, what’s going on?

All these memories

Are bringing problems back

You know the way I feel

There’s nothing wrong with that

You got a new man

But I can help with that

I just hope you find yourself

Before you hit me back

Like oh-oh

Can you tell me

Where’d the love go

Is my heart on my sleeve

Or in your coat?

I just wanna know, baby

Where the love go

Yeah, I don’t even know myself

Tryna help me but

I don’t need help

You said you love me and no one else

Yeah, so here’s a love letter to myself

Yeah, I don’t even know myself

Tryna help me but

I don’t need help

You said you love me and no one else

Yeah, so here’s a love letter to myself

I spent some time by myself

Realize I don’t need nobody else, yeah

I’m just tryna find the love inside of me

Can you please just let me die in peace?

They say if you love her then you let her go

And you want the best from me, yes, I know

I just need to take a step back and grow

But you deserve the world, I hope you know

I guess you really found yourself

Now that you’re happy with somebody else

You said you love me but you love yourself

Yeah, so here’s a love letter to myself





Yeah, I don’t even know myself

Tryna help me but

I don’t need help

You said you love me and no one else

Yeah, so here’s a love letter to myself

Yeah, I don’t even know myself

Tryna help me but

I don’t need help

You said you love me and no one else

Yeah, so here’s a love letter to myself





Love Letter Payton traduzione

Ho detto oh, non dirmelo

Come puoi dirmi che mi ami e poi ritiri quello che hai detto

Che cos’è l’amore?

Puoi dirmelo?

Se ti dessi il mondo

Me lo restituiresti?

Tipo oh-oh

Puoi dirmi

Dov’è finito l’amore?

Il mio cuore è nella mia manica [Nota: “my heart on my sleeve” può essere tradotto tome “il mio cuore è in mano”]

O nel tuo giubbotto?

Voglio solo sapere, piccola

Dove va l’amore

Sì, non conosco nemmeno me stesso

Cerchi di aiutarmi ma

Non ho bisogno di aiuto

Hai detto che ami me e nessun altro

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

Sì, non conosco nemmeno me stesso

Cerchi di aiutarmi ma

Non ho bisogno di aiuto

Hai detto che ami me e nessun altro

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

[Voce femminile]

Ehi, volevo solo farmi sentire

Ero davvero preoccupata per te

Umm, dove sei stato?

Che sta succedendo?

Tutti questi ricordi

Stanno portando problemi

Sai come mi sento

Non c’è nulla di sbagliato in questo

Hai un nuovo uomo

Ma posso aiutarti

Spero solo che ritroverai te stessa

Prima che mi rispondi





Tipo oh-oh

Puoi dirmi

Dov’è finito l’amore?

Il mio cuore è nella mia manica

O nel tuo giubbotto?

Voglio solo sapere, piccola

Dove va l’amore

Sì, non conosco nemmeno me stesso

Cerchi di aiutarmi ma

Non ho bisogno di aiuto

Hai detto che ami me e nessun altro

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

Sì, non conosco nemmeno me stesso

Cerchi di aiutarmi ma

Non ho bisogno di aiuto

Hai detto che ami me e nessun altro

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

Ho trascorso un po’ di tempo da solo

Realizzando che non ho bisogno di nessun altro, sì

Sto solo cercando di trovare l’amore dentro di me

Potresti gentilmente lasciarmi morire in pace?

Si dice che se la ami, allora la lasci andare

E tu vuoi il meglio da me, sì, lo so

Devo solo fare un passo indietro e crescere

Ma tu meriti il mondo, spero che tu lo sappia

Credo che tu debba davvero ritrovare te stessa

Ora che sei felice con qualcun altro

Hai detto che mi ami ma tu ami te stessa

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

Sì, non conosco nemmeno me stesso

Cerchi di aiutarmi ma

Non ho bisogno di aiuto

Hai detto che ami me e nessun altro

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

Sì, non conosco nemmeno me stesso

Cerchi di aiutarmi ma

Non ho bisogno di aiuto

Hai detto che ami me e nessun altro

Sì, quindi ecco una lettera d’amore per me stesso

