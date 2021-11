Black Friday Amazon 2021, ecco le migliori offerte su Cd e vinili

By

Oramai è diventato come la festività del Natale, tutti aspettano questo giorno per stare insieme ai propri cari e festeggiare. Ma quello di cui vi parleremo in questo articolo è un altra data molto attesa, capita l’ultimo venerdì del mese di novembre e tutti o quasi lo aspettano con ansia. Stiamo parlando del Black Friday 2021 su Amazon.

Il significato di questo termine, Black Friday resta ancora da chiarire, secondo alcuni è nato in Filadelfia e sarebbe collegato al traffico automobilistico che si sviluppa in quel giorno.

Mentre per altri è un termine inglese “venerdì nero” che indicherebbe il giorno successivo a quello del ringraziamento, e che la nota catena di distribuzione Macy’s organizzò la prima parata per celebrare l’inizio degli acquisti natalizi ma fu solo negli ottanta.

Diventando poi famoso in tutto il resto del mondo, oggi un punto forte dei siti di e-commerce, tra questi il colosso commerciale Amazon.

Cos’è il Black Friday

E’ il giorno che tutti aspettano iniziando a comprare qualche regalino da fare a Natale, oppure qualcosa che noi stessi desideriamo.

Oggi dal più piccolo negoziante alla catena commerciale ai siti di e-commerce, tutti lo fanno, si ha l’opportunità di comprare qualsiasi cosa, dall’oggettistica, vestiti, e tutto il mondo dell’elettronica, cellulari pc, tv etc.

Tra i migliori siti di vendite online sicuramente c’è Amazon, negli ultimi hanno ha venduto di tutto e di più, raggiungendo vendite per miliardi di euro, ed a questo si aggiunge il servizio super veloce della consegna per i clienti Amazon Prime.

Amazon, i super sconti del Black Friday su CD e vinili

Il grande sito di vendite online quest’anno ha voluto scontare per gli amanti e collezionisti della musica, cd e vinili, con dei prezzi davvero speciali. In questo articolo vi proponiamo alcuni di essi.

Morricone 60 years of music 27,99 euro/ Lauro – Achille Lauro 20,99 euro

Cremonini 2C2C The Best of 66,99 euro/ Terremoto – Liftiba 25,99 euro

After Hour – The Weeknd 22,42 euro/

Questi che vi abbiamo proposto sopra sono i dischi in vinile, ora vi proponiamo alcun cd.

Battle At Garden’s Gate – Greta Van Fleet 14,99 euro

Mr. Fini – Guè Pequeno 12,99 euro

Madame – Madame 13,99 euro

Sangiovanni – Sangiovanni 8,99 euro

E collegandovi al sito Amazon se ne possono trovare tanti altri da poter acquistare, sia per una vostra collezione, o per un regalo ad un amico o un familiare.