Danti – Se stai zitto fai un figurone feat. Fabio Rovazzi e Fiorello: audio e testo

Se stai zitto fai un Figurone è un singolo di Danti, Fabio Rovazzi e Fiorello, rilasciato l’11 ottobre 2019 via Time Records. Leggi il testo e ascolta questa simpatica canzone, se così la si vuol chiamare, che a parer mio non può di certo avere troppe pretese.

Se stai zitto fai un figurone testo — Danti • Fabio Rovazzi • Fiorello

[Fiorello, Danti, Rovazzi]





Danti?

Oh

Parto Ora?

No, parte Rovazzi parte

Ok, quindi entro io e poi entra Fiorello

No, no, quando entro

Poi ci sono il col ritornello, subito dopo a te

Ma tu non canti! Inizio io e poi Fiore

Rovazzi, io, tu… ci sto

No, no, tu non canti

In che senso?

Sembra una canna?

[Rovazzi, Danti, Fiorello & coro]

Sembra una canna ma è finta marijuana

scongelo una margherita e faccio “m’ama o non m’ama”

oppure un hamburgher di seitan

che non fa male al colesterolo

ormai sembra carne vera

come questa parete di pietra

ma che in realtà è di polistirolo

e anche se è da 20 anni che

mi scrivo io tutti i testi di Danti, ehi

no, non era così il testo

ma non ci devi rimanere male

tocca a me adesso

tutto è sempre come appare

Ok, ok adesso parto

Se stai zitto fai un figurone

Ma smettila di cantare, fai solo l’attore

Dammi retta che facciamo un successone

vedrai, vedrai che mi darai ragione

con la tua canzone, se stai zitto fai un figurone





[Danti, (Rovazzi), Fiorello]

Oh raga, io avevo garantito (basta) un singolo Rovazzi, Danti e Fiorello

(Si ma non ci hai avvisato prima)

Sta roba non è un film

La chiudiamo sta canzone?

(Stop)

Ma vanno via a tempo gli applausi? A vabbè…





