Roshelle – 00:23 è il nuovo singolo

Rilasciato il 7 ottobre 2020 su Island Records, 00:23 è un singolo di Rossella Discolo, meglio conosciuta come Roshelle, scritto di suo pugno e prodotto da Andry The Hitmaker, che fa seguito a Rosa Naturale, brano di successo inciso con la collaborazione del rapper Emis Killa.

In questa interessante canzone (il testo), Rossella racconta un cosiddetto colpo di fulmine: a mezzanotte e ventitré la protagonista incontra una ragazza che le fa perdere la testa e le due trascorrono piacevoli momenti insieme, ma sembra che quello è stato il primo e unico incontro. Il video è stato diretto da Enea Colombi.

Anche in questa occasione, la cantante classe 1995, che nel 2016 arrivò sino alla finale di X Factor, conferma la sua la sua modernità e versatilità, di essere suo agio con diversi generi, riuscendo a mescolare diverse influenze in uno stile unico e personale.

Roshelle – 00:23 Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Intro]

Uh, oh Gesù

Calma piatta e bum, uh

Noi quaggiù

Jumping on the roof

Uh, oh Gesù

Calma piatta e bum, uh (uh)

Oh Andry

[1a Strofa]

A mezzanotte e ventitrè

Sale in macchina con me-e yeh

Lei mi prende veramente, uuh

Mi bacia ma so già che mente-e yeh

Troppo Henny, perdo il fuoco

Mi innamorerei, eh

Sento dentro spesso un vuoto

Dimmi che non te ne vai

[Pre-Ritornello 1]

Così comincia la storia

Mi piace una tipa che

Pelle un po’ scura, è una mora

Gira soltanto con me

Pescata tra tante col disco volante

La porto su in tana, ehi

Piano sorseggia una Coca

Habla de su vida loca

[Ritornello]

Uh, oh Gesù

Calma piatta e bum, uh

Noi quaggiù

Jumping on the roof

Uh, oh Gesù (oh baby)

Calma piatta e bum, uh

[2a Strofa]

Lei sceglie l’obbligo piuttosto che la verità

Non farmi piangere o il mio Saw mi vendicherà

Cade la grandine sul tetto della BlaBlaCar

Io te l’avevo detto, “Rosh è calamità”





[Ponte]

Non so cosa mi succede, ah

Tu mi guidi come una Mercedes

E ci vediamo anche domani, dai, va bene

Ma solamente perché tu mi prendi bene

Dealing with depression makes me wanna feel sad

I feel decent at the same time

Believe me on a beat, paper and a Bic

I’mma leave on earth my own sign

[Pre-Ritornello 2]

Così finisce la storia

Di me e questa tipa che

Pelle un po’ scura, è una mora

Fingeva di stare con me

Se penso a com’ero, io non ti vedevo

Come sei davvero e

Adesso penso: “Meno male

Torno alla vita normale”

[Ritornello]

Uh, oh Gesù

Calma piatta e bum, uh

Noi quaggiù

Jumping on the roof

Uh, oh Gesù

Calma piatta e bum, uh