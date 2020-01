ROSALÍA – Juro Que: testo, traduzione audio e video del singolo

Nel singolo Juro Que, uscito il 24 gennaio 2020, è una ROSALÍA a dir poco disperata che sarebbe disposta a tutto pur di fare uscire il suo uomo dalla prigione. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Tanu Muino.

In questa contagiosa canzone scritta con la collaborazione di Kaydy Cain e prodotta insieme a El Guincho, che farà parte del futuro terzo album in studio, successore di El mal querer (novembre 2018), la cantautrice spagnola racconta come se la passa senza il fidanzato che come detto, è stato sbattuto dietro le sbarre mentre i due si trovavano a letto.

Senza avere nemmeno avuto la possibilità di dare un ultimo bacio al suo Joselito, lo ha visto portato in galera dalle forze dell’ordine e pur di tornare ad abbracciarlo, è disposta anche a dare in pegno oggetti prezioso o magari a fare una rapina al fine di farsi arrestare.

ROSALÍA – Juro Que testo e traduzione

[Intro]

(La Rosalía)

Ah, Rosa-lía, ah

¡Vamo’, ‘ámono allá!

[Verso 1]

Que ya lleva mi niño preso má’ de 400 día’ (Dale, Rosalía; dale)

Le tenía abraza’o en la cama cuando llegó la policía (Uh, dale)

Ni un beso pude darle de despedía’ (¡Plú!)

Y eso me arde (¡Olé, olé, olé!)

[Estribillo]

Juro que, juro que, juro que, juro que

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré

Juro que, juro que, juro que, juro que (¡Dale, eh!)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Ooh; eah, ah)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré

[Post-Estribillo]

Dale, échale papa; tú me entiendes, Joselito

Joselito; eh, eh, dale, eh, monta, monta, monta

(¿Cómo dice? Vamo’)

[Verso 2]

Y en una carta le digo (Olé)

El primer día de permiso lo va’ a pasar conmigo (Dale, olé)

Bolso Gucci, diamante’ y marfil

Bolso Gucci, diamante’ y marfil

Que yo lo empeño todo, que todito lo empeño (Que, que)

Pa’ poderte sacar de ahí

Que yo lo empeño todo, que todito lo empeño

Pa’ poderte sacar de ahí (Pam, pam)





[Puente]

Que si no sales tú, entro yo

Que si no sales tú, entro yo (¡Dile!)

Atraco un banco esta noche y que me lleven pa’ prisión

Que me lleven pa’ prisión (Dale, dale, dale, ¡allá!)

Ay, que me lleven pa’ prisión (Olé)

[Estribillo]

Juro que, juro que, juro que, juro que (Aah)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Aah)

Juro que, juro que, juro que, juro que (Ay, ay, ay, ay)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Aah)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Ay, ay, ay; olé, olé)

Juro que, juro que, juro que, juro que (Epa, ¡olé!)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Aah, aah)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Ay, ay, ay, ay)





Il mio ragazzo è stato in prigione per più di 400 giorni (Dai, Rosalía; dai)

Lo abbracciavo a letto quando arrivò la polizia (Uh, dai)

Non non ho potuto dargli neanche un bacio d’addio

E questo mi brucia (Olé, olé, olé!)

Giuro che, giuro che, giuro che, giuro che

Il periodo in cui sei dentro io ti aspetterò

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò

Giuro che, giuro che, giuro che, giuro che (Dai, eh!)

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò (Ooh; eah, ah)

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò





Dai, dai tesoro; tu mi capisci, Joselito

Joselito; lui cavalca, lui cavalca, lui cavalca

(Come si dice? Andiamo)

E in una lettera dico (Olé)

Il primo giorno di permesso lo trascorrerai con me (Dai, olé)

Borsa Gucci, diamanti e avorio

Borsa Gucci, diamanti e avorio

Do tutto in pegno, do tutto in pegno (Cosa, cosa)

Per tirarti fuori di lì

Do tutto in pegno, do tutto in pegno

Per tirarti fuori di lì (Pam, pam)

Se non esci tu, entro io

Se non esci tu, entro io (diglielo!)

Stanotte rapinerò una banca e mi porteranno in prigione

Portatemi in prigione (Dai, dai, dai, lì!)

Oh, portatemi in prigione (Olé)

Giuro che, giuro che, giuro che, giuro che (Aah)

Il periodo in cui sei dentro io ti aspetterò

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò (Aah)

Giuro che, giuro che, giuro che, giuro che (Oh, oh, oh, oh)

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò (Aah)

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò (Ay, ay, ay; olé, olé)

Giuro che, giuro che, giuro che, giuro che (Epa, ho annusato!)

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò (Aah, aah)

Il periodo in cui sei dentro ti aspetterò (Ay, ay, ay, ay)

