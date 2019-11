ROSALÍA – A Palé: video ufficiale, testo e traduzione

Disponibile dall’8 novembre 2019 via Columbia Records, A Palé è un singolo della cantante spagnola Rosalía, il sesto rilasciato quest’anno, scritto e prodotto con la collaborazione di El Guincho & Frank Dukes.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa canzone piuttosto dark, come del resto il filmato diretto da Jora Frantzis, una clip piuttosto inquietante nella cui prima parte la cantante sembra quasi posseduta; successivamente la vediamo ballare insieme a persone che hanno sul viso la mascherina medica.

ROSALÍA – A Palé Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Desde el día en que nací

Traigo la estrella que llevo

Sé que a nadie se la debo

Y solo me protege a mí

Solo me protege a mí

Solo me protege a mí

[Verso 1]

Tú, tú-tú-tú (Eh)

Tú, tú-tú-tú (Eh)

Tú, tú-tú-tú (Eh) A palé

Tú, tú-tú-tú (Eh)

Mírame a los ojos a la milla

Mírame esta roca cómo brilla

Te dejo Saint Laurent en la mejilla

Si quieres hablarme siéntate en la silla

[Pre-Coro]

Taggea’o tu nombre en la pared (Eh)

O El Mal Querer en Times Square (¿O qué?)

Driving speed limit DGT

O quemando rue’a sin carnet (¿O qué?)

Vas a lo suave a lo kitty cat

O muerdes si tienes que morder (¿O qué?)

Muerdes si tienes que morder

Muerdes si tienes que morder

[Coro]

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé

[Verso 2]

To’ lo que me invento me lo trillan (Me lo trillan)

Chándal, oro, sellos y mantilla

Restos de caviar en la vajilla

Mi Kawasaki va por seguiriya (Tirí, tirí)

[Pre-Coro]

Taggea’o tu nombre en la pared (Eh)

O El Mal Querer en Times Square (¿O qué?)

Driving speed limit DGT

O quemando rue’a sin carnet (Peligrosa)

Vas a lo suave a lo kitty cat

O muerdes si tienes que morder (¿O qué?)

Muerdes si tienes que morder

Muerdes si tienes que morder (¡Ñam!)

[Coro]

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé





[Outro]

Tíralo (P’atrás)





Fin dal giorno in cui sono nata

Porto la stella che ho

So che non la devo a nessuno

E mi protegge solo me

Protegge solo me

Protegge solo me

Tu, tu-tu-tu (Eh)

Tu, tu-tu-tu (Eh)

Tu, tu-tu-tu (Eh) A palé [Nota: “A palé” è un’espressione zingara che indica qualcosa che viene fatta “di nascosto”]

Tu, tu-tu-tu (Eh)

Guardami negli occhi da lontano

Guarda questa roccia come brilla

Ti lascio Yves Saint Laurent sulla guancia

Se vuoi parlare con me, siediti sulla sedia

Ho contrassegnato il tuo nome sulla parete (Eh)

Il male vuole a Times Square (O cosa?)

Limite di velocità di guida DGT

O a tutta velocità senza patente (O cosa?)

Vai dolcemente dal gattino

O mordi se devi mordere (o cosa?)

Mordi se devi mordere

Mordi se devi mordere

[Ritornello]

A palé (ripetuto)





Tutto ciò che creo me lo copiano (me lo copiano)

Tuta, oro, sigilli e mantiglia

Residui di caviale nei piatti

La mia Kawasaki continua seguiriya (Tirí, tirí)

Ho contrassegnato il tuo nome sulla parete (Eh)

Il male vuole a Times Square (O cosa?)

Limite di velocità di guida DGT

O a tutta velocità senza patente (pericolosa)

Vai dolcemente dal gattino

O mordi se devi mordere (o cosa?)

Mordi se devi mordere

Mordi se devi mordere (Yum!)

[Ritornello]

Buttalo (indietro)

Ascolta su: