Rosalba – Luna Piena: audio e testo della canzone

Luna Piena è il terzo singolo in carriera della giovane cantante e youtuber Rosalba Andolfi, disponibile ovunque da venerdì 5 giugno 2020 per 2MuchRecords, nuova label di 2MuchTV, dedicata ai talenti del settore musicale

Il testo e l’audio del coinvolgente, emozionante e romantico brano, che mette in risalto la bella e dolcissima voce di questa ragazza napoletana classe 1999, che pian pianino sta vedendo realizzarsi il sogno di entrare seriamente nel music biz. I fan della cantante sono letteralmente in estasi per questo pezzo, che li ha letteralmente fatti innamorare.

La contagiosa canzone, prima release con questa nuovissima etichetta discografica, arriva dopo i grandi successi conseguiti con i primi due singoli Bipolare e Shinigami, rilasciati rispettivamente il 2 maggio e il 21 giugno 2019.

Rosalba – Luna Piena Testo

[Ritornello]

Sotto la luna piena sono da sola

E aspetto te stasera

Esprimi un desiderio

Che forse si avvera

La luce ti sfiora

E crea quest’atmosfera, yah, yah

[Strofa 1]

Sai che a giorni vivo di notte

Persa dentro ai miei sogni volo su nuove rotte

Creiamo un mondo insieme e poi sfidiamo la sorte

Lasciamo le bad vibes

Baby tu lo sai

Che volevo te

Non volevo altro

La mia vita sempre in bilico tra un sogno e un disastro

A volte mi sento invincibile, a volte di cristallo

Con te non ho rimpianto

Siamo pezzi di un puzzle, yah, yah





[Pre-Ritornello]

Milioni di galassie e di pianeti

E io ho smesso di scappare, giuro, perché non mi vedi

Io Luna tu Sole, non credevo all’amore

Tra miliardi di persone hai scelto proprio me

[Ritornello]

Sotto la luna piena sono da sola

E aspetto te stasera

Esprimi un desiderio

Che forse si avvera

La luce ti sfiora

E crea quest’atmosfera, yah, yah

Sotto la luna piena sono da sola

E aspetto te stasera

Esprimi un desiderio

Che forse si avvera

La luce ti sfiora

E crea quest’atmosfera, yah, yah

[Strofa 2]

Ho visto il Sole a mezzanotte

E poi la Luna piena all’alba

Tutte quelle mezze volte

C’è la Luna che mi calma

E poi mi calmi che quando ormai sono al limite

Quando non è più facile

Quando noi siamo anime-eh

Giuro, giuro ti cercherò

Spiccherò il volo

Fossi da sola per trovarti tra

[Pre-Ritornello]

Milioni di galassie e di pianeti

E io ho smesso di scappare, giuro, perché non mi vedi

Io Luna tu Sole, non credevo all’amore

Tra miliardi di persone hai scelto proprio me

[Ritornello]

Sotto la luna piena sono da sola

E aspetto te stasera

Esprimi un desiderio

Che forse si avvera

La luce ti sfiora

E crea quest’atmosfera, yah, yah

Sotto la luna piena sono da sola

E aspetto te stasera

Esprimi un desiderio

Che forse si avvera

La luce ti sfiora

E crea quest’atmosfera, yah, yah





